«كل اثنين – نبض جديد للأسرة» لقاءات أسبوعية من إسلامية دبي

تزامناً مع «عام الأسرة»، أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مبادرتها التوعوية المتجددة «كل اثنين – نبض جديد للأسرة»، ضمن برنامج «نبض الأسرة»، التي تُعقد عن بُعد ابتداءً من 11 مايو الجاري حتى نهاية العام، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز استقرار الأسرة وترسيخ وعيها التربوي والإيماني، وبما يجسد توجهها الاستراتيجي «أقرب إلى المجتمع» من خلال تقديم محتوى نوعي مستدام يلامس احتياجات الأسرة ويواكب متغيرات الحياة المعاصرة.

ويأتي البرنامج امتداداً لمنظومة متكاملة من المبادرات التوعوية التي تنفذها الدائرة، بما ينسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» في ترسيخ التماسك الأسري وتعزيز جودة الحياة، مستندةً إلى خبرات وكفاءة نخبة من الوعاظ، الذين يقدمون محتوى معرفياً يجمع بين التأصيل الشرعي والطرح الواقعي، ويعالج القضايا الأسرية برؤية علمية متكاملة.