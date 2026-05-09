«دبي الإسلامي» يدعم «دبي الخيرية» بـ 28 مليون درهم

أعلنت جمعية دبي الخيرية عن تسلّمها مساهمة مالية سخية بقيمة 28 مليون درهم من «دبي الإسلامي»، وتأتي هذه المبادرة تتويجاً لمسيرة طويلة من الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين الجانبين، وتجسيداً للدور الريادي الذي يضطلع به البنك في دعم القطاع الخيري والارتقاء بمستوى حياة الفئات المستحقة.

وبحضور نواف عبدالله الريسي مدير وحدة خدمات الدعم المجتمعية بدبي الإسلامي، أعرب المهندس عادل السويدي، عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق بجمعية دبي الخيرية، عن بالغ اعتزاز الجمعية بهذه الشراكة المثمرة.

مؤكداً أن هذا الدعم المتواصل من دبي الإسلامي هو استثمار استراتيجي بعيد المدى في رأس المال البشري، ووسيلة فعالة لتمكين الأسر المتعففة من تجاوز تحدياتها المعيشية واستعادة استقرارها الاجتماعي.

كما أشار إلى أن العلاقة التي تربط الجمعية بالبنك قد غدت عبر السنين نموذجاً وطنياً ملهماً للتعاون بين القطاعين المصرفي والخيري، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المجتمعية المستدامة والشاملة.

وفيما يتعلق بآليات صرف وتوزيع هذا الدعم، أوضح المهندس عادل السويدي أن المبلغ يمثل حصيلة «زكاة المال» السنوية للبنك، مشدداً على أن الجمعية قد وضعت خطة تنفيذية متكاملة لتوظيفه وفق أعلى معايير الحوكمة والنزاهة المؤسسية لضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين.

وستشمل خريطة التوزيع مظلة واسعة من المبادرات النوعية، تبدأ بتعزيز قطاع الرعاية الصحية للمرضى ذوي الدخل المحدود، مروراً ببرامج التمكين التعليمي التي تستهدف سداد الأعباء الدراسية عن الطلبة المتعثرين، وصولاً إلى مشروعات الدعم الاجتماعي الموجهة لمساندة الأيتام والأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم، مع التركيز على تأمين سبل العيش الكريم للأسر المتعففة.