«دبي الإسلامي» يدعم «دبي الخيرية» بـ 28 مليون درهم

مؤكداً أن هذا الدعم المتواصل من دبي الإسلامي هو استثمار استراتيجي بعيد المدى في رأس المال البشري، ووسيلة فعالة لتمكين الأسر المتعففة من تجاوز تحدياتها المعيشية واستعادة استقرارها الاجتماعي.
وفيما يتعلق بآليات صرف وتوزيع هذا الدعم، أوضح المهندس عادل السويدي أن المبلغ يمثل حصيلة «زكاة المال» السنوية للبنك، مشدداً على أن الجمعية قد وضعت خطة تنفيذية متكاملة لتوظيفه وفق أعلى معايير الحوكمة والنزاهة المؤسسية لضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين.
وستشمل خريطة التوزيع مظلة واسعة من المبادرات النوعية، تبدأ بتعزيز قطاع الرعاية الصحية للمرضى ذوي الدخل المحدود، مروراً ببرامج التمكين التعليمي التي تستهدف سداد الأعباء الدراسية عن الطلبة المتعثرين، وصولاً إلى مشروعات الدعم الاجتماعي الموجهة لمساندة الأيتام والأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم، مع التركيز على تأمين سبل العيش الكريم للأسر المتعففة.