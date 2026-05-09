بحث تعزيز أمن المجتمع الرقمي في دبي

استقبل اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، مطر سعيد الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية.

وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المُشترك وتطوير آليات التنسيق في المجالات المرتبطة بالتحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي وأمن المجتمع الرقمي، بحضور عدد من الضباط والمسؤولين من الجانبين.

وتضمنت الزيارة الاطلاع على غرفة العمليات التابعة لإدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية في شرطة دبي، وآليات العمل المتبعة في رصد وتحليل ومتابعة البلاغات والقضايا الإلكترونية، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات والأنظمة الذكية المُستخدمة في التصدي للجرائم الإلكترونية وتعزيز الجاهزية الأمنية الرقمية.

وناقش الجانبان سبل التعاون المشترك في تحقيق مؤشرات الحد من الجرائم الإلكترونية، وتبادل الخبرات والمعارف التقنية، وتعزيز كفاءة الأنظمة الرقمية، بما يدعم توجهات حكومة دبي في ترسيخ بيئة رقمية آمنة ومُستدامة، ويرفع من مستوى حماية المجتمع والخدمات الرقمية من التهديدات الإلكترونية.

وأكد اللواء حارب محمد الشامسي، أن شرطة دبي تحرص على تعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات الحكومية، وتطوير منظومة العمل الأمني الرقمي عبر توظيف أحدث الحلول الذكية والتقنيات المتقدمة، بما يسهم في تعزيز الأمن والأمان، ويدعم مسيرة دبي الريادية في مجالات الابتكار والتحول الرقمي.

وقال: «إن الأمن الرقمي أصبح اليوم أحد المرتكزات الأساسية لاستدامة التنمية وحماية المكتسبات الوطنية، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، وتوحيد الجهود لتطوير منظومة عمل متقدمة قادرة على التصدي للتهديدات الإلكترونية بكفاءة واحترافية عالية».

من جهته، أكد مطر سعيد الحميري أن تعزيز التحول الرقمي وأمن المجتمع الرقمي يشكلان أولوية استراتيجية ضمن توجهات حكومة دبي، في ظل التحول الرقمي المتسارع واعتماد التقنيات الذكية في مختلف القطاعات الحيوية.

وقال: «تُعدّ الشراكة والتعاون مع شرطة دبي ركيزة أساسية لدعم مسيرة التحول الرقمي وتعزيز أمن المجتمع الرقمي، من خلال توظيف التقنيات الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، بما يسهم في استباق التحديات الرقمية، وتعزيز جودة الحياة في إمارة دبي».

وفي ختام الزيارة، منح اللواء حارب محمد الشامسي، مطر سعيد عبيد الحميري، وحمد عبدالله مصبح، مدير إدارة أول أمن المعلومات، ميدالية الهوية المؤسسية لشرطة دبي، تقديراً لجهودهما في دعم التعاون المُشترك وتعزيز الشراكة المؤسسية في مجالات الأمن الرقمي والأمن السيبراني.