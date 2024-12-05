حمدان بن محمد: المواطن سيبقى أولوية كل مبادرة نطلقها أو قرار نتخذه

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مواصلة دبي صنع المستقبل وإلهام الجميع على ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً سموه إلى أن المواطن سيظل أولوية في كافة المبادرات والقرارات التي تُتخذ، لضمان أفضل جودة حياة له ولعائلته.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مجلس زعبيل، أعيان البلاد والوزراء وكبار المسؤولين، حيث ناقش سموه ما حققته دولة الإمارات من إنجازات خلال الفترة الماضية، وتبادل سموه مع الحضور الآراء حول المشاريع والمبادرات القادمة التي ترسخ الريادة الإماراتية في مختلف المجالات في ظل القيادة الحكيمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "x": "خلال لقاء في مجلس زعبيل مع أعيان البلاد والوزراء وكبار المسؤولين، ناقشنا ما حققته دولتنا العزيزة من إنجازات خلال الفترة الماضية، وتبادلنا الآراء حول المشاريع والمبادرات القادمة التي ترسخ الريادة الإماراتية في مختلف المجالات في ظل القيادة الحكيمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله".

وأضاف سموه: "بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي صنع المستقبل وإلهام الجميع، وهذه الريادة تتطلب جهوداً مضاعفة، وشراكات قوية، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق طموحات أهل دبي، والمواطن سيبقى دائماً أولوية في كل مبادرة نطلقها، وكل قرار نتخذه، وكل مشروع ننفذه، لضمان أفضل جودة حياة له ولعائلته".