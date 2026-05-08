«صوتك مسموع» تستمع لمقترحات قاطني القوز

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مجلس الروح الإيجابية، ومركز شرطة بر دبي، ومخفر شرطة القوز، مبادرة «صوتك مسموع» الهادفة إلى تعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر مع القاطنين في منطقة القوز، بما يكفل مشاركتهم في إبداء الملاحظات والمقترحات التطويرية.

وشهد فعاليات المبادرة، الرائد خالد الهاشمي من الإدارة العامة للمرور، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، والملازم أول محمد المهيري عضو مجلس الروح الإيجابية، وممثل الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والملازم أول موسى البلوشي من مخفر شرطة القوز، وعدد من الضباط.