«أعبر بأمان» شعار شرطة دبي في أسبوع المرور الخليجي

تشارك القيادة العامة لشرطة دبي في فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار «أعبر بأمان»، والتي تنظمها وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، بالشراكة مع مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، وبالتعاون مع القيادات العامة للشرطة بالدولة وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.

وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن الاحتفال بأسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار «أعبر بأمان»، لعام 2026 يهدف إلى تعزيز نشر الثقافة المرورية، وتكريس السلوكيات المرورية السليمة، وتوحيد الجهود الرامية إلى إرساء ثقافة مجتمعية تغطي مختلف جوانب السلامة المرورية.

وأشار إلى أن أسبوع المرور الخليجي يعتبر فرصة لتبادل المعلومات والخبرات مع المشاركين، مؤكداً أن وجود مجموعة من الظواهر المرورية المشتركة يعود لتشابه الظروف، ما يجعل المسؤولية مشتركة في التوعية والتصدي لمخاطر الطريق، وإعداد الخطط والبرامج والاستفادة من التجارب المتنوعة.