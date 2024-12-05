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خلوة لمحاكم دبي لرسم الخطة الاستراتيجية 2025 - 2030

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البيان

دبي
سيف السويدي وعبد القارد موسى وعيسى الشريف والمشاركون في الخلوة
البيان
سيف السويدي وعبد القارد موسى وعيسى الشريف والمشاركون في الخلوة

ترأس الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، الخلوة الاستراتيجية لوضع أسس الخطة الاستراتيجية للفترة 2025 - 2030، بمشاركة القاضي عبد القادر موسى، رئيس محكمة التمييز، ورؤساء المحاكم ومديري القطاعات، والمستشارين، ومديري الإدارات، ورؤساء الأقسام المختلفة.

وأكد الدكتور السويدي، في كلمته الافتتاحية، أن الخلوة تشكل منصة هامة لتحديد الاتجاهات المستقبلية للرؤية الاستراتيجية لمحاكم دبي، وأن اللقاء يعكس التزام المحاكم بتطوير أدائها المؤسسي وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية، ويتيح فرصة لتبادل الأفكار التي تسهم في وضع استراتيجية شاملة تتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة، وتواكب التطورات العالمية في مجال العدالة.

وأشار إلى أن هذه الخلوة تتيح فرصة حيوية لاتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة تساهم في تحقيق الأهداف طويلة الأجل لمحاكم دبي، وأن هذه القرارات تتطلب رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب المؤسسية والابتكارية التي تواكب التطورات الحديثة في القطاع القضائي.