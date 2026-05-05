110 دول في القمة الشرطية العالمية نوفمبر المقبل

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تنظّم القيادة العامة لشرطة دبي، بالشراكة مع دي إكس بي لايف، النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية التي تقام هذا العام تحت شعار:

«نتواصل لنُحدث فرقاً: توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر أماناً»، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تجمع القمة في دبي أبرز قادة الشرطة ومسؤولي إنفاذ القانون في العالم.

وتقدّم القمّة هذا العام برنامجاً معرفياً ثرياً ومتكاملاً، يتضمّن أكثر من 15 مساراً رئيساً، و270 جلسة وحلقة نقاشية، وورش عمل متخصصة، تغطي طيفاً واسعاً من القضايا الأمنية المعاصرة، مع توقعات بمشاركة نحو 220 متحدثاً من صنّاع القرار والخبراء، من أكثر من 110 دول في فعاليات القمة لمناقشة مستقبل العمل الشرطي الذكي والمبتكر، بما يعكس الزخم الدولي المتنامي للقمة ويعزز مكانتها منصةً عالمية لتبادل المعرفة وترسيخ التعاون الأمني.

وبهذه المناسبة، قال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: «تجسّد القمّة الشرطيّة العالميّة منصّة استراتيجيّة رائدة تعكس التزام دبي المتواصل بتعزيز الأمن العالمي وتطوير منظومة العمل الشرطي على المستوى الدولي، من خلال ترسيخ التواصل الفعّال وتوحيد الجهود بين أجهزة إنفاذ القانون بما يسهم في تحقيق مستقبل أكثر أماناً.

وفي ظل تسارع التحديات الأمنية وتنامي العابرة للحدود منها، تبرز أهمية تكامل الأدوار وتبادل الخبرات، بما يعزز قدرة المجتمعات على مواجهة المخاطر ويدعم استقرار الاقتصاد العالمي».

خبرات عالمية

من جهته، قال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسلطة مركز دبي التجاري العالمي: «تعكس القمة الشرطية العالمية قدرة دبي على جمع الخبرات العالمية وتعزيز التعاون البنّاء حول القضايا التي تشكل المجتمعات والاقتصادات في عالمنا اليوم.

وتوفر القمة منصة لتبادل المعرفة، وتحفيز الابتكار، وبناء شراكات طويلة الأمد وذلك من خلال استقطاب القادة والمتخصصين من مختلف القطاعات.

كما ترسخ القمة مكانة دبي الرائدة في تنظيم واستضافة الفعاليات الدولية عالية الأثر، والتي تُسهم في تحقيق قيمة اقتصادية وفكرية ملموسة، وتدعم بناء مستقبل أكثر ترابطاً ومرونة».

توسّع نوعي

تشهد النسخة الخامسة من القمة توسعاً نوعياً في محاورها وبرامجها، مع تركيز متزايد على تعزيز مفهوم الترابط والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، من خلال استكشاف العلاقة بين العنصر البشري والتكنولوجيا والعمليات التشغيلية.

ويهدف هذا التوجه إلى الانتقال من نماذج العمل التقليدية المنعزلة إلى منظومة متكاملة وأكثر تنسيقاً، بما يعزز الجاهزية التشغيلية ويدعم التعاون العابر للحدود. وسيناقش القادة المشاركون أبرز التحديات الراهنة التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون عالمياً.

حيث تغطي الجلسات مجموعة من الموضوعات الحيوية، من بينها مكافحة غسل الأموال، والجريمة المنظمة، ومكافحة المخدرات، وأمن الطيران، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض حلول مبتكرة لتعزيز الأمن والحد من المخاطر.

كما تطلق القمة مسارات ومنتديات جديدة تسلط الضوء على قضايا معاصرة، تشمل الصحة النفسية والبدنية لمنتسبي الأجهزة الشرطية، وأمن الفضاء والأقمار الصناعية، واستراتيجيات الدفاع والاستجابة للطوارئ، إضافة إلى تطوير آليات متقدمة لمكافحة الاحتيال.

ويبرز ضمن أجندة القمة محور «القيادة في قلب المنظومة»، الذي يركز على إعداد قيادات مستقبلية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في بيئة العمل الأمني، بما يسهم في تعزيز كفاءة واستدامة منظومة إنفاذ القانون.

مشاركة واسعة

تشهد القمة مشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار في قطاع إنفاذ القانون من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم وزراء داخلية وقادة أجهزة الشرطة وخبراء دوليون بارزون.

ويشارك معالي بانتش توشكوفسكي، وزير الداخلية في جمهورية مقدونيا الشمالية، إلى جانب الفريق الأول بينوني-ماريان ماتيي، المفتش العام للشرطة الرومانية، ضمن نخبة من القيادات الأمنية رفيعة المستوى.

وأعلنت اللجنة المنظمة لجوائز القمة الشرطية العالمية عن مواصلة استقبال طلبات الترشح لجوائزها في النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية.

حيث تحتفي بالخبراء والمختصّين وقادة الشرطة وكافة العاملين في وكالات إنفاذ القانون والمجالات ذات العلاقة، الذين يكرّسون حياتهم من أجل الحفاظ على سلامة المجتمعات وأمنها، ويحرصون على تطبيق أفضل المعايير العالمية رغم التحدّيات.

وسَيُغلق باب استقبال المشاركات في 25 من سبتمبر 2026. في حين سَتُعلن القائمة القصيرة للمرشحين في 02 نوفمبر، يليها الإعلان النهائي في 09 نوفمبر، وسيتم تكريم الفائزين بالجوائز الثلاث عشرة خلال حفل رسمي يُقام في 18 نوفمبر 2026.