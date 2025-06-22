منصور بن محمد: تعلمت من محمد بن راشد أن الأب الحقيقي يغرس القيم قبل الكلمات

قال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، إن «يوم الأب» مناسبة لاستحضار عظمة الدور الذي يؤديه الأب في بناء الإنسان وصناعة الأوطان، مضيفاً أنه تعلم من والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الأب الحقيقي هو من يغرس القيم قبل الكلمات، ويقود بالأفعال قبل الأقوال.

ودون سموه على حسابه في منصة «إكس»، أمس، في هذه المناسبة: «في يوم الأب، نستحضر عظمة الدور الذي يؤديه الأب في بناء الإنسان وصناعة الأوطان. فالأب ليس مجرد رب أسرة، بل هو المعلم الأول، والقدوة الملهمة». وأضاف سموه: «تعلمت من والدي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الأب الحقيقي هو من يغرس القيم قبل الكلمات، ويقود بالأفعال قبل الأقوال. كل عام وآباء الإمارات والعالم بخير».