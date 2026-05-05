971.3 مليون درهم عقود إعلانات «مدى ميديا» في الربع الأول من 2026

منصور الصباحي: استثمار شبكة واسعة من الأصول الإعلامية الاستراتيجية في الإمارة

وقعت «مدى ميديا»، الشركة المشرفة على تنظيم وتطوير وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، عقود إعلانات جديدة خلال الربع الأول من عام 2026، بقيمة 971.3 مليون درهم، وبمدد تتراوح بين خمسة وسبعة أعوام، ما يمثل انعكاساً للزخم الكبير والنمو المتزايد الذي يشهده القطاع، والذي يرسخ مكانة دبي حاضنة استثمارية متقدمة في مجال الإعلانات الخارجية.

عوامل النجاح

وأكد معالي مطر الطاير رئيس مجلس إدارة شركة مدى ميديا، أن توقيع عقود إعلانية بقيمة تقارب مليار درهم، وبآجال تعاقدية طويلة الأمد، يعكس متانة الأسس التي يقوم عليها قطاع الإعلانات الخارجية في دبي، وثقة المستثمرين في استدامة نموه وقدرته على توليد عوائد مستقرة على المدى المتوسط والطويل.

أفضل الممارسات

وقال معاليه: «مؤشرات الأداء المحققة، تؤكد نجاح الشركة في إعادة هيكلة السوق وفق أفضل الممارسات العالمية، من خلال بناء شراكات نوعية، وتطوير بنية تحتية متقدمة، قائمة على الحلول الرقمية، بما يعزز كفاءة الأصول الإعلانية، ويرفع من جاذبية القطاع كوجهة استثمارية تنافسية، مشيراً إلى أن الأداء المحقق، يعكس التحولات التي يشهدها القطاع عالمياً، حيث تتجه سوق الإعلانات الخارجية نحو مزيد من الرقمنة والتكامل مع منظومات المدن الذكية، وهو ما ينسجم مع توجهات دبي في ترسيخ نموذج حضري متكامل، يجمع بين الابتكار والاستدامة وجودة الحياة».

كما أكد معاليه أن «مدى ميديا»، ستواصل العمل لتوسيع قاعدة الاستثمارات، وتعزيز العوائد طويلة الأجل، ودعم نمو السوق بما يتماشى مع رؤية دبي الاقتصادية، ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً لقطاع الإعلانات الخارجية.

خطة مستقبلية

وقال منصور الصباحي الرئيس التنفيذي لـ«مدى ميديا»: «تؤسس قيمة العقود التي وقعتها مدى ميديا خلال الربع الأول من العام الجاري، لخطواتنا القادمة، التي نسعى من خلالها لإعادة تشكيل البنية الهيكلية لقطاع الإعلانات الخارجية، كما تؤكد التزامنا بتقديم الدعم اللازم لتطوير القطاع، وتعكس الإمكانات التي اكتسبتها الشركة خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، فضلاً عن القدرة على قيادة عمليات التوسع مع تبنّي أساليب عمل متطورة وممكنة، تعزز الاستثمارات طويلة الأجل، وتتيح فرصاً استثمارية استراتيجية عالية القيمة، تسهم في تعزيز الناتج المحلي والازدهار الاقتصادي لإمارة دبي».

وأضاف: «منذ تأسيس الشركة، كان التركيز منصباً على التأسيس لأطر عمل تنظيمية وتشغيلية تعزز من الشفافية، وتسرع الإجراءات، وتمكننا في الوقت نفسه من إدارة وتشغيل واستثمار شبكة واسعة من أصول الإعلانات الخارجية في جميع أنحاء الإمارة، ما ساعدنا على ترسيخ الأسس التي يرتكز عليها القطاع، والنجاح في تحقيق التوازن ما بين الأولويات التجارية، ومتطلبات الحفاظ على جمالية المشهد الحضري للمدينة.

نمو متواصل

ويشهد قطاع الإعلانات الخارجية في دولة الإمارات نمواً متواصلاً، مدفوعاً بالثقة المتنامية والتحول الرقمي والتوسع الحضري، حيث تشير تقديرات تقارير PWC إلى أن إمارة دبي تستحوذ على نسبة 73 % من حجم سوق الإعلانات الخارجية في الدولة، مع استمرار نمو سوق الإعلانات الخارجية الرقمية، كأحد أبرز محركات هذا التوسع.

وعلى المستوى العالمي، تشير تقارير WPP Media، المعروفة سابقاً باسم GroupM، والتي تُعد الذراع الاستثمارية الإعلامية لمجموعة WPP العالمية للإعلان والاتصالات، إلى أن سوق الإعلانات الخارجية العالمي يتجاوز 50 مليار دولار، مع توقعات باستمرار نموه خلال عام 2026.

ويعكس إجمالي قيمة العقود التي أبرمتها مدى ميديا خلال الربع الأول من العام الجاري، الجهود التي تبذلها الشركة في سبيل تعزيز نمو القطاع، وترسيخ مكانته كواحد من محركات العجلة الاقتصادية في الإمارة، كما يجسد ثقة الشركاء والمستثمرين في البيئة التنظيمية المتقدمة التي توفرها إمارة دبي لتطوير قطاع الإعلانات الخارجية، والنتائج المميزة للحلول التنظيمية والاستثمارية المتكاملة التي تقدمها الشركة، لتعزيز كفاءة القطاع واستدامة نموه.