شرطة دبي تنفذ خطة مرورية لتسهيل حركة الشاحنات على طريق حتا

أكد العميد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، أن شرطة دبي ممثلة في مركز شرطة حتا قامت بتنفيذ خطة مرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والشركاء الاستراتيجيين لتسهيل وانسيابية حركة الشاحنات على طريق حتا – عمان.

ويشهد الشارع ارتفاعاً في حركة الشاحنات ما بين 1500 إلى 2000 شاحنة يوميا، الأمر الذي يتطلب توفير جميع متطلبات السلامة وتوفير دوريات وكوادر لتسهيل وتعزيز انسيابية الحركة المرورية.

وأوضح العميد أن الخطة المرورية تعتمد علي تكثيف وتوزيع الدوريات على الطريق لمراقبة الحركة المرورية بشكل مباشر، مما يمكنها من التدخل السريع في حالة وجود أي اختناقات مرورية أو تباطؤ مفاجئ في الطريق، ما يساهم في إعادة توزيع الحركة بكفاءة ومنع الازدحام الذي قد يؤثر على انسيابية الطريق، حيث تم تنظيم حركة الشاحنات وفق مسارات محددة وأوقات سير مدروسة تتناسب مع حجم الحركة وفترات الذروة، مما يؤدي إلى تقليص زمن وصول سائقي الشاحنات الى وجهاتهم.

وكشف عن آلية تطبيق القانون في ضبط مخالفات الحمولة الزائدة التي قد تشكل خطراً على مستخدمي الطريق والبنية التحتية، وطرق المساهمة في تنظيم حركة السير والحد من الازدحام المروري وتحسين انسيابية الطريق.

وأضاف أن مركز شرطة حتا يلعب دوراً محورياً في تنظيم الحركة المرورية وتأمين الطرق في منطقة اختصاصه، نظراً لإشرافه على أحد الطرق الرئيسة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة مع شقيقتها سلطنة عُمان.

ويشكل الشارع أحد الشرايين المهمة التي يتم نقل البضائع وتنقل المواطنين والمقيمين والسياح عبرها، الأمر الذي يستدعي إيجاد كل السبل المطلوبة وتسهيل الإجراءات المتعلقة باستخدام هذا الشريان الحيوي.