شرطة دبي تنظم الندوة الاستراتيجية الأولى للمرونة الأمنية

نظّمت أكاديمية شرطة دبي، الندوة الاستراتيجية الأولى للمرونة الأمنية، تحت عنوان «المرونة الأمنية... الصمود الاستراتيجي والتكيّف المؤسسي في عصر اللايقين»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الأمن وإدارة الأزمات والمرونة المؤسسية، وبحضور عدد من القيادات والضباط وطلبة الأكاديمية.

واستضافت الندوة التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بعد)، العميد الركن الدكتور إبراهيم الزعابي، أستاذ الأزمات الأمنية وعميد كلية شرطة أبوظبي، والعقيد الدكتور الخبير حمدان الغسية، مدير مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي، والمستشار الدكتور سعود القرعان، من مركز دبي للمرونة، والدكتور شادي منصور، أستاذ العلوم السياسية في كلية الدفاع الوطني بوزارة الدفاع، في حين أدار الندوة، الأستاذ الدكتور إيهاب الحجاوي، رئيس قسم إدارة الأزمات الأمنية، الذي أكد الحاجة لفهم أعمق لمفاهيم الصمود المؤسسي والمرونة الأمنية كمرتكزات للاستجابة الفعالة في ظل المتغيرات غير المتوقعة.

واستهل الندوة العميد الركن الدكتور إبراهيم الزعابي، بمحور حمل عنوان «النقاط الساخنة وتحليل المخاطر المستقبلية»، حيث قدّم تعريفاً وافياً لمفهوم النقاط الساخنة، موضحاً أهميتها في التنبؤ بالكوارث وتطوير آليات الاستجابة المبكرة. كما أشار إلى دور التكنولوجيا الحديثة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، في تحليل السياسات المرتبطة بإدارة الكوارث واستخلاص الدروس من التجارب العالمية.