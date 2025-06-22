منصة «هب ريح» لـ«كهرباء دبي» تسرّع تبني الطاقة الشمسية

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن منصة «هب ريح» التفاعلية من الهيئة شهدت استخداماً متزايداً خلال العام 2024. وأسهمت المنصة الذكية للتقييم الذاتي لتصاميم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية والحائزة جوائز عالمية، في تقييم أكثر من 1700 طلب توصيل للطاقة الشمسية، بزيادة تتجاوز 30 % في عام 2024 مقارنة بعام 2023.

وتندرج المنصة ضمن مبادرة «شمس دبي» التي أطلقتها الهيئة وتتيح لأصحاب المنازل والمباني تركيب الأنظمة الشمسية الكهروضوئية وربطها بشبكة الهيئة. وأشار معالي الطاير إلى أن إجمالي قدرة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المرتبطة بشبكة التوزيع التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي بلغ نحو 725 ميجاوات حتى الآن، موزعة على أكثر من 8430 مبنى في مختلف أنحاء دبي وذلك ضمن مبادرة «شمس دبي».

وأضاف معالي سعيد محمد الطاير: «بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، نشهد إقبالاً كبيراً على استخدام وتبني الطاقة الشمسية مما جعل دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الأكثر استخداماً للطاقة الشمسية في العالم.

ونستثمر في الهيئة أحدث التقنيات الإحلالية لتسريع التحول الرقمي، وتسهيل أعمال المقاولين والاستشاريين، ومساعدتهم على تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المباني وفق أعلى مستويات الجودة وأرقى المعايير العالمية، ونعمل على أتمتة تقديم الطلبات واعتمادها وتوفير خدمات رقمية ذات قيمة مضافة، انسجاماً مع استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي».

وتدعم منصة «هب ريح» تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المباني وفق أعلى مستويات الجودة وأرقى المعايير العالمية، وتعمل على تسريع عملية تقييم واعتماد هذه الأنظمة وضمان مطابقتها لمعايير جودة الطاقة في الهيئة، مما يوفر وقت وجهد متعاملي شمس دبي (بناة المشاريع) ويقلل التكلفة.

وتوفر المنصة خيارات تصميمية غير محدودة للمستخدم، إضافة إلى قاعدة بيانات أجهزة الطاقة الشمسية المعتمدة من الهيئة، والتي تضم نحو 150 نوعاً من مختلف المصانع العالمية للمساعدة في اختيار أنسب الأجهزة والمعدات.