سعيد الطاير: «كهرباء دبي» مأسست العمل التطوعي بين موظفيها وفق أعلى المعايير

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بمناسبة «اليوم العالمي للتطوع» 2024: «نسير وفق النهج المتفرد الذي أرساه المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتدعمه التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، والمبادئ الأصيلة للمجتمع الإماراتي النبيل، والتي جعلت عطاء دولة الإمارات أنموذجاً يُحتذى في إعلاء قيم التعاضد والأخوة والتلاحم المجتمعي والإنساني. وانسجاماً مع أجندة دبي الاجتماعية 33، وانطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، تعمل الهيئة على تعزيز أوجه العمل الإنساني والتطوعي ومأسسة العمل التطوعي بين موظفيها وفق أعلى المعايير العالمية، والمحافظة على مكانتها بوصفها من أكبر المساهمين في دعم المنظومة المتكاملة والمستدامة للعمل التطوعي في دولة الإمارات وإمارة دبي».

وأضاف: «ونحرص على إحداث تأثير مستدام من خلال تقديم الدعم ورد الجميل للمجتمع بشكل عام، ولدى الهيئة استراتيجية متكاملة للعمل التطوعي في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ونفخر بموظفينا الذين لا يتوانون في المشاركة في مختلف المبادرات المجتمعية والإنسانية».

وأضاف معالي سعيد محمد الطاير: «بين عامي 2013 و2023، أطلقت الهيئة 438 مبادرة مجتمعية، سجل من خلالها موظفو وموظفات الهيئة 232,973 ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية استفادت منها العديد من الدول حول العالم. وفي عام 2023، بلغت نسبة سعادة المجتمع عن الهيئة 93.55%».