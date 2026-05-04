مليون مستفيد من خدمات «الخط الأزرق» لمترو دبي بحلول 2040

يرتبط الخط الأزرق لمترو دبي مع الخط الأخضر عند محطة الخور، والخط الأحمر عند محطة سنتر بوينت، ويخدم مناطق سكنية وأكاديمية ومشاريع تطويرية، يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة عام 2040، كما يخدم أحد المراكز الحضرية، التي حددتها خطة دبي الحضرية، وهو مركز واحة دبي للسيليكون، الذي يعد حاضنة للابتكار والمعرفة، ويسهم في تطوير قطاع الاقتصاد المعرفي، والتقني واستقطاب الموهوبين والمبتكرين، ويسهم في توفير رحلات مباشرة بين تلك المناطق إلى مطار دبي الدولي في 20 دقيقة، كما يسهم في خفض الازدحام المروري بنسبة 20 %، على المحاور التي يخدمها الخط الأزرق.

ويمتد الخط الأزرق باتجاهين، الأول من محطة الخور الانتقالية على الخط الأخضر، في منطقة الجداف، مروراً بدبي فستيفال سيتي، ومنطقة مرسى خور دبي، ومنطقة راس الخور الصناعية، ومنها إلى مدينة دبي العالمية (1)، التي تضم محطة انتقالية نفقية، ويستمر باتجاه المدينة العالمية (2)و(3)، ثم إلى واحة دبي للسيلكون، وصولاً إلى المدينة الأكاديمية، ويبلغ طول هذا الجزء 21 كيلو متراً، ويضم 10 محطات.

ويمتد الاتجاه الثاني للخط الأزرق من محطة سنتر بوينت الانتقالية على الخط الأحمر في منطقة الراشدية، مروراً بمناطق مردف والورقاء، وصولاً إلى المحطة الانتقالية في المدينة العالمية (1)، ويبلغ طوله 9 كيلومترات، ويضم أربع محطات، كما يتضمن المشروع إنشاء محطة للإيواء والصيانة للقطارات في منطقة الروية الثالثة.

تعد المحطة الأيقونية «إعمار العقارية»، أعلى محطة مترو في العالم بارتفاع 74 متراً، وهي مستوحاة من فكرة بوابة العبور: (Gateway)، وهي من تصميم الشركة الأمريكية الرائدة عالمياً سكيدموري، أوينغس وميريل (SOM)، وهي أحد أكبر مكاتب الهندسة المعمارية في العالم، وهي التي صممت برج خليفة، والبرج الأولمبي في نيويورك، وبرج سيرز في شيكاغو.

وتتميز المحطة بتصميم حضري وفريد، يتماشى مع النسيج العمراني للمنطقة، ويظهر رؤية دبي بوابة للمستقبل، وتبلغ مساحتها قرابة 11 ألف متر مربع، وتقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 160 ألف راكب يومياً، ويتوقع أن يصل عدد مستخدمي المحطة عام 2040 إلى أكثر من 70 ألف راكب يومياً، وتخدم المحطة سكان منطقة مرسى خور دبي، الذين يقدر عددهم بـ 40 ألف نسمة، إلى جانب زوار المنطقة.

ويعد الخط الأزرق أول مشروع قطارات تنفذه الهيئة، يتضمن إقامة مصنعين لإنتاج الخرسانة الجاهزة، وموقعين لتخزين الخرسانة مسبقة الصب، في منطقتي الروية الثالثة، والمدينة العالمية، وهو نهج استباقي للهيئة في تنفيذ المشاريع الكبرى.