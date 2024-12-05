تعاون بين «دبي للإعلام» و«تداوي» لافتتاح مركز طبي متطور

أبرمت مؤسسة دبي للإعلام اتفاقية تعاون مع مجموعة تداوي للرعاية الصحية في دبي، بهدف إنشاء مركز طبي متطور لتقديم خدمات الرعاية الطبية في مختلف التخصصات لموظفي المؤسسة، ويأتي ذلك انسجاماً مع أهداف استراتيجية جودة الحياة في دبي الهادفة إلى جعل الإمارة المدينة الرائدة عالمياً في مجال جودة الحياة، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية مفضلة للعيش والترفيه والعمل.

وتتيح الاتفاقية لمجموعة تداوي للرعاية الصحية، إمكانية توفير مجموعة من الخدمات الطبية متعددة التخصصات لموظفي«دبي للإعلام»، ومن أبرزها فحوص الأمراض المزمنة، وعلاج الطب الطارئ، والطب العام، إضافة إلى توفير غرفة علاج مجهزة وفقاً لأحدث المواصفات والمعايير الدولية، كما سيتم توفير مجموعة من الخدمات العلاجية المتخصصة للموظفين في حال احتاجت حالته الصحية لمراجعة طبيب اختصاصي.

وأكدت شيخة أحمد، المدير التنفيذي للموارد البشرية في «دبي للإعلام» حرص المؤسسة على تحقيق تطلعات دبي الهادفة إلى تطوير الإنسان وضمان رفاهيته واستقراره وسعادته، مشيرة إلى أن الاتفاقية مع مجموعة «تداوي» تساهم في إسعاد موظفي المؤسسة ورفع مستوى رضاهم.

وقالت: «يمثل تأسيس مركز طبي في مقر المؤسسة خطوة مهمة تعكس التزام «دبي للإعلام» بمسؤوليتها المجتمعية تجاه الموظفين، وتوفير بيئة عمل داعمة وشاملة قادرة على تعزيز جودة حياتهم وضمان رفاهيتهم الصحية، حيث نسعى من خلال المركز الطبي الجديد إلى توفير ما يحتاجونه من رعاية صحية متميزة، ما يساهم في تعزيز إنتاجيتهم ورضاهم»، معبرة عن اعتزاز المؤسسة بالشراكة مع مجموعة «تداوي» والتي ستساهم في تعزيز الصحة النفسية والجسدية للموظفين.

من جانبه، قال مروان إبراهيم حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية: إن الاتفاقية تأتي في إطار التزامات «تداوي» بتوفير أفضل الخدمات العلاجية للموظفين في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة بدبي، وهو ما ينسجم مع رؤية المركز الذي تأسس ضمن سلسلة مراكز تم تدشينها في العديد من المؤسسات خلال السنوات الأخيرة،.

ويمثل المركز منشأة صحية متعددة التخصصات تقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك العناية المركزة والعلاجات الطبية والجراحية العامة، كل ذلك في بيئة حديثة ومتطورة.

مع فريق متخصص من المهنيين الصحيين عبر العديد من التخصصات الطبية والجراحية، بما يضمن تقديم رعاية شاملة وعالية الجودة للجميع.

وعبر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية عن اعتزازه باختيار «تداوي» لتولي تقديم خدمات الرعاية الصحية لموظفي عدد كبير من المؤسسات والدوائر الحكومية، ما يعكس الثقة بجودة الخدمات التي تقدمها المجموعة وكوادرها الطبية، ونجاحها في توفير أفضل رعاية صحية لأفراد المجتمع.

يذكر أنه سيتم تزويد المركز الطبي المقرر افتتاحه في مقر مؤسسة دبي للإعلام بكادر طبي عالي الكفاءة، إلى جانب تزويده بأحدث الأجهزة الطبية، التي تسهل التعامل مع الحالات الطارئة بأعلى المعايير الطبية.

ريادة

وتُعد مؤسسة دبي للإعلام من أكبر المؤسسات الإعلامية في الدولة، وأبرز المؤسسات الإعلامية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، وتعمل من خلال قطاعاتها ومنصاتنا المتنوعة، بدءاً من الإعلام الرقمي والإعلام المرئي والمسموع والصحافة الورقية، إلى تقديم المحتوى الجديد والهادف الذي يبتعد عن التقليدية والنمطية ويعكس روح الأصالة والتجديد، ويحترم أسلوب الحياة الاجتماعية والثقافية في الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة، وهو ما مكنها من الوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور العربي والعالمي.

وتمتاز المؤسسة بريادتها في تزويد الجمهور بتجربة إعلامية استثنائية، حيث رؤيتها تقوم على الابتكار والجودة، وتلبي التطلعات الاستراتيجية لحكومة دبي، وتعمل على تقديم مجموعة من الخدمات الإعلامية المميزة والنابضة بالحيوية والإبداع، والتي تجعل من مؤسسة دبي للإعلام الخيار الأول في منطقة الشرق الأوسط.

وتسعى مؤسسة دبي للإعلام باستمرار إلى تطوير منظومة عملها من خلال تطوير وتنمية مهارات الكوادر الوطنية، وخلق جيل متميز من الإعلاميين القادرين على مواكبة الرقمنة والتطورات والمشاريع الإبداعية الرائدة في دبي ودولة الإمارات.