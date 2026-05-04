99.7 % نسبة التغطية الأمنية لمركز شرطة الخوانيج في 2025

تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مركز شرطة الخوانيج، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، للاطلاع على سير العمل، ومستوى الأداء المؤسسي، والنتائج التشغيلية والخدمية التي يحققها المركز، بما يعزز توجهات القيادة العامة في الريادة الأمنية وجودة الحياة.

ورافق معاليه خلال التفتيش اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء عيد محمد ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، ونائبه لشؤون مراكز ديرة العميد سلطان العويص، والعميد علي الكتبي، مدير مركز شرطة الخوانيج، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيمن رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

واستمع معاليه إلى شرح حول منطقة اختصاص المركز، التي تعد من المناطق الحيوية والمتنامية في إمارة دبي، وتمتد على مساحة جغرافية واسعة، تبلغ نحو 1272 كيلومتراً مربعاً، وتضم 7 مناطق اختصاص، ويقطنها ما يزيد على 244 ألف نسمة، ما يعكس حجم المسؤوليات الأمنية والخدمية الملقاة على عاتق المركز، كما تحتضن المنطقة عدداً من المرافق الحيوية والخدمية، تشمل مناطق سكنية، ومؤسسات حكومية، ومدارس، ومرافق صحية، إلى جانب مناطق تجارية وخدمية.

واستمع معاليه إلى شرح حول أبرز مؤشرات الأداء والإنجازات، التي حققها المركز خلال العام 2025، حيث أظهرت النتائج مستويات متقدمة في الجاهزية والكفاءة التشغيلية، إذ بلغت نسبة التغطية الأمنية 99.7 %، ما يعكس كفاءة المنظومة الأمنية المقدمة للمتعاملين، وسكان منطقة الاختصاص.

واطلع معاليه على مؤشرات إسعاد المتعاملين، إذ حقق المركز 98.2 % في سعادة المتعاملين خلال العام الماضي، إلى جانب تحقيق نتائج متقدمة في سرعة الاستجابة للبلاغات والحالات الطارئة، الأمر الذي يجسد حرص شرطة دبي على تقديم خدمات شرطية استباقية وسريعة، وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن مركز شرطة الخوانيج يمثل أحد النماذج المتميزة في العمل الشرطي الحديث، من خلال تكامل الجهود الأمنية والإدارية، وتبني أفضل الممارسات التطويرية، وتسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي للارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز الأمن والأمان في منطقة الاختصاص.