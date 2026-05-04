«إقامة دبي» تحتفي بالعمال بفعالية افتراضية وميدانية

نظمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي فعالية «يوم العمال العالمي الافتراضي»، والتي بُثت مباشرة من مقر الإدارة، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز قنوات التواصل مع القوى العاملة في إمارة دبي.

وشهدت الفعالية مشاركة 41,272 عاملاً، من بينهم 5,272 عاملاً تفاعلوا عبر تطبيق «Blue Connect»، في تجربة متكاملة، جمعت بين الحضور الميداني، والتفاعل الرقمي.

وتضمنت الفعالية مجموعة من المسابقات التفاعلية والسحوبات على أكثر من 100 جائزة متنوعة، شملت هواتف ذكية وجوائز كبرى، وذلك بدعم رئيسي من شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، وبالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة، في إطار تكامل الجهود الرامية إلى تعزيز جودة حياة القوى العاملة.

وبالتوازي مع البث الرقمي نُظمت فعاليات ميدانية في 34 سكناً عمالياً في منطقتي القوز وجبل علي، استفاد منها أكثر من 36 ألف عامل، حيث تم نقل البث المباشر إلى هذه المواقع، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لتكريم العمال، وتسليط الضوء على دورهم المحوري في مسيرة التنمية.

و أكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، أن هذه المبادرة تجسد التزام دبي بنهج إنساني متكامل، يضع الإنسان في صميم أولوياته، مشيراً إلى أن توظيف الحلول الرقمية يعكس رؤية استباقية، تسهم في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ بيئة عمل متوازنة ومستدامة.

من جانبه أوضح العقيد عمر مطر المزينة، مساعد المدير العام لقطاع تنظيم علاقات العمل، أن الفعالية تمثل نموذجاً متقدماً في التواصل مع العمال، من خلال الدمج بين التفاعل الميداني والبث الرقمي، بما يضمن وصول الرسائل والمبادرات إلى أوسع شريحة ممكنة، مؤكداً أن تكريم العمال وإشراكهم في فعاليات تفاعلية، يعزز من شعورهم بالتقدير والانتماء، ويسهم في ترسيخ بيئة عمل إيجابية قائمة على الاحترام المتبادل والشراكة الفاعلة.