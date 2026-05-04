شراكة بين أكاديمية دبي للإعلام والجامعة الكندية لتطوير البرامج

وقّعت أكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، مذكرة تفاهم مع الجامعة الكندية في دبي، بهدف توطيد علاقات التعاون الأكاديمي والإعلامي في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، وتطوير برامج مشتركة تسهم في إعداد كوادر إعلامية مؤهلة وقادرة على مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.

ويأتي ذلك في إطار توجهات الجانبين وحرصهما على الارتقاء بجودة التعليم الإعلامي والمهني، بما يعزز جهودهما في بناء منظومة متكاملة لتأهيل الكفاءات الوطنية في قطاع الإعلام.

وتنص مذكرة التفاهم، التي وقّعتها منى بوسمرة، مديرة أكاديمية دبي للإعلام، وبطي سعيد الكندي، رئيس مجلس أمناء الجامعة الكندية، على تنفيذ مجموعة من البرامج الأكاديمية والتدريبية المشتركة، وتنظيم سلسلة من الأنشطة الأكاديمية وورش العمل والجلسات الحوارية والنقاشية والندوات المهنية المتخصصة في مجالات الإعلام والاتصال، بهدف تطوير الكفاءات الوطنية وتزويدها بالمهارات التحليلية والتقنية والإبداعية، وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات سوق العمل الإعلامي محلياً وعالمياً، وهو ما ينسجم مع تطلعات أكاديمية دبي للإعلام الهادفة إلى الاستثمار في رأس المال البشري، وترسيخ مكانة دبي مركزاً إعلامياً رائداً لصناعة المحتوى.