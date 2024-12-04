شرطة دبي تتجاوز المليون ساعة تطوعية في 5 سنوات

نجحت القيادة العامة لشرطة دبي في تحقيق إنجازات نوعية في مجال العمل التطوعي على مدار 5 سنوات، حيث بلغ عدد ساعات التطوع 1 مليون و254 ألفاً و761 ساعة نفذها موظفوها والمتطوعون الخارجيون من مختلف الجنسيات، ممن سجلوا في الفرص التطوعية التي توفرها منصة شرطة دبي للتطوع.

وتفصيلاً، سجلت شرطة دبي عبر منصتها للتطوع، 422 ألفاً و589 ساعة تطوعية منذ بداية العام الجاري، و395 ألفاً و83 ساعة تطوعية خلال العام الماضي، و200 ألف و820 ساعة خلال العام 2022، و150 ألفاً و810 ساعات خلال العام 2021، و85 ألفاً و459 ساعة خلال 2020.

كما بلغ عدد المتطوعين في فعاليات التطوع من موظفي شرطة دبي خلال السنوات الخمسة، 54 ألفاً و388 مُتطوعاً.

وعلى مستوى مشاركة المتطوعين من خارج شرطة دبي، فقد بلغ عدد المتطوعين خلال الـ 3 أعوام الماضية، 6 آلاف و375 متطوعاً.

وجاء الإعلان عن هذه الإحصائيات، تزامناً مع يوم التطوّع العالمي الذي يصادف الـ 5 ديسمبر من كل عام، ويهدف إلى شكر الناس من جميع أنحاء العالم الذين يكرّسون وقتهم الثمين وجهودهم للخدمة التطوعية في العمل الإنساني.

وبمناسبة يوم التطوّع العالمي، أكد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص على الاحتفاء بهذه المناسبة العالمية التي تساهم في تعزيز المشاركات الفردية والمجتمعية في العمل الإنساني لخدمة المجتمع وإسعاده.

وأوضح أن شرطة دبي تحرص دائماً على تعزيز مفهوم التطوع بين مُنتسبيها وشركائها من أفراد المجتمع، وذلك إيماناً بدور المتطوعين في مجتمعاتهم، وأثر التطوع على عملية تنمية ونهضة أي مجتمع، كونه يعزز من مفهوم العمل الجماعي، ويغرس مفاهيم التعاون البناء.

وأكد العميد المنصوري أن منصة التطوع في شرطة دبي أتاحت العديد من الفرص والتجارب للمتطوعين للعمل وتقديم الخدمات الإنسانية في مختلف المجالات في المجتمع، إلى جانب مساهمتها في رفع مستوى الوعي وثقافة التطوع.