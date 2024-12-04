محمد المري: كلمات محمد بن راشد خارطة طريق لإسعاد الناس

أكد سعادة الفريق محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن المسؤولية تكمن في خدمة الإنسان، مشيراً إلى أن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البوصلة وخارطة الطريق في كل خطوة في إسعاد الناس وتقديم كل المساعدة لهم.

وقال سعادته: بعد أن استمعت إلى كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ساعد الناس وأسعدهم"، أصبحت هذه العبارة البوصلة وخارطة الطريق في كل خطوة في إسعاد الناس وتقديم كل المساعدة لهم.

وأضاف: لقد تعلمت أن القيادة ليست امتيازًا، بل التزام عميق بخدمة الوطن والمجتمع، ومن مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لازلت أتعلم، فهذا واجبي كمسؤول يؤدي الأمانة، وسوف أستمرّ بالعطاء.

وأوضح المري أن إقامة دبي ليست مجرد إدارة خدمات، بل هي البوابة التي تعكس روح المدينة التي لا تعرف المستحيل، فكل معاملة تُنجز بكفاءة وكل مشكلة تُحل بابتسامة تعكس فلسفة العطاء التي تعلمناها من سموه وأن استقبال المسافرين من كافة أنحاء العالم إلى دولة الإمارات عبر بوابة السلام مطارات دبي هي مسؤولية كبيرة تتطلب منا التزامًا خاصًا لضمان تقديم تجربة مميزة تعكس السمعة الطيبة لدولة الإمارات وكرم ضيافتها وترحابها.

وقال إن سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة وسمعة مدينة دبي تعتمد على جودة الخدمات، وعلينا أن نكون أوفياء لهذا الإرث العظيم.

وأشارالمري الى أن دبي اليوم تمثل نموذجًا عالميًا للعيش والإلهام، ونجاحناً الحقيقي يتجلى في الأثر الإيجابي الذي نتركه في قلوب الناس، وسنبقى مخلصين وملتزمين بخدمة الوطن والإنسان، ونعمل على جعل دولة الإمارات العربية المتحدة رمزًا للعطاء والإنسانية.