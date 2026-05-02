شرطة دبي: العمال ركيزة أساسية في بناء المجتمعات واستدامة تطورها

احتفت القيادة العامة لشرطة دبي بيوم العمال العالمي، الذي يصادف الأول من مايو كل عام، في فعالية مجتمعية وإنسانية تعكس التزامها الراسخ بإسعاد جميع فئات المجتمع، وتقديرها للدور الحيوي الذي يؤديه العمال في مسيرة التنمية المستدامة ونهضة الدولة.

وشهد الفعالية العميد عبدالرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعميد عبدالله حسن مفتاح، نائب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، إلى جانب عدد من الضباط ومديري الإدارات الفرعية والأفراد والعمال.

ونظمت الفعالية الإدارة العامة للموارد البشرية، بالتعاون مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان والإدارة العامة للدعم اللوجستي، ضمن جهود تكاملية تهدف إلى ترسيخ بيئة عمل إيجابية .

وتضمنت الفعالية أنشطة ترفيهية وتفاعلية مميزة، بمشاركة مشروع «استوديو الصناع»، الذي تُديره المهندسة موزة السبوسي، كما شهدت الفعالية مشاركة لافتة من الطفل ماجد عمر، المعروف بلقب «شيخ السعادة»، الذي أدخل البهجة إلى قلوب العمال من خلال توزيعه الورود عليهم أثناء قيادته لسيارته الصغيرة، معبّراً عن امتنانه لجهودهم ومهنئاً إياهم بيومهم العالمي.

وأكد العميد عبدالرحمن الشاعر أن احتفال شرطة دبي بيوم العمال العالمي يأتي انطلاقاً من التزامها الراسخ بحماية حقوق الإنسان وتعزيز قيم العدالة والمساواة، مشيراً إلى أن العمال يشكلون ركيزة أساسية في بناء المجتمعات واستدامة تطورها. وأضاف «تولي شرطة دبي اهتماماً كبيراً بهذه الفئة من خلال المبادرات الإنسانية والبرامج التوعوية».

وقال العميد عبدالله حسن مفتاح، إن تنظيم هذه الفعالية يعكس حرص الإدارة العامة للموارد البشرية على تعزيز بيئة عمل إيجابية وشاملة، تقوم على تقدير الجهود وتحفيز الكفاءات، بما في ذلك فئة العمال التي تلعب دوراً محورياً في دعم العمليات والخدمات.