جمعية الصحفيين تعقد جمعيتها العمومية وتستعرض العمل المؤسسي

عقدت جمعية الصحفيين الإماراتية، اجتماع جمعيتها العمومية العادية «عن بعد»، حيث جرى اعتماد التقريرين المالي والإداري لعام 2025، إلى جانب مناقشة عدد من المقترحات الهادفة إلى تطوير العمل المؤسسي.

وافتتحت فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، الاجتماع بحضور سعيد المهيري، رئيس قسم الرقابة والتفتيش، ومساعد البلوشي، مفتش الرقابة والامتثال في هيئة تنمية المجتمع بدبي، مرحبة بأعضاء الجمعية، ومثمنة مشاركتهم الفاعلة التي تعكس وعياً مهنياً ومسؤولية مشتركة تجاه رسالة العمل الإعلامي.

وتضمن جدول الأعمال عرض محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، واستعراض التقريرين الإداري والمالي لعام 2025، إضافة إلى خطة العمل والبرامج المقترحة لعام 2026، والميزانية التقديرية.

وأكدت فضيلة المعيني، خلال كلمتها، اعتزاز الجمعية بكونها جزءاً فاعلاً من حملة «فخورين بالإمارات»، التي تجسد عمق الانتماء الوطني والولاء للقيادة الرشيدة، وأوضحت أن الجمعية نفذت خلال عام 2025 نحو 200 فعالية ونشاط، شملت 81 مشاركة محلية و21 مشاركة خارجية، و17 اتفاقية ومذكرة تفاهم، و25 فعالية ونشاطاً، و19 اجتماعاً واستقبالاً، و14 زيارة ميدانية، و13 جلسة حوارية، و10 تكريمات. وبينت أن هذه الأنشطة تنوعت بين دورات تدريبية متخصصة، وندوات ثقافية، وجلسات نقاش، بالتعاون مع شركاء استراتيجيين.