اعتماد رؤية شرطة دبي الاستشرافية لحقوق الإنسان «2040»

اعتمدت القيادة العامة لشرطة دبي الرؤية الاستشرافية المُستقبلية للإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي «2040»، وذلك من خلال مجموعة من المشاريع والمبادرات المستقبلية والنوعية التي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي، والمتمثلة في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع والابتكار في القدرات البشرية، بالتوافق مع متطلبات خطة دبي الحضرية 2040.

واعتمد الرؤية الاستشرافية للإدارة العامة لحقوق الإنسان، العميد عبدالرحمن خليفة الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعميد الدكتور خبير حمدان أحمد حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل، بحضور العقيد فيصل أحمد الخميري، نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والمقدم عمر بالعبيدة، نائب مدير مركز استشراف المستقبل، إلى جانب عدد من مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام.

وأكد العميد عبدالرحمن الشاعر، أن الرؤية الاستشرافية للإدارة العامة لحقوق الإنسان، تمثل خريطة طريق استراتيجية تهدف إلى تعزيز جاهزية شرطة دبي لمواجهة التحديات المستقبلية من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة التي تعزز الجاهزية لمواصلة نهجها الاستباقي في حفظ ورعاية حقوق الإنسان، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الحماية.

من جانبه، أكد العميد الدكتور خبير حمدان الغسيه أن مركز استشراف المستقبل يعد شريكاً استراتيجياً في تصميم مستقبل العمل الأمني الهادف إلى تحقيق الريادة في العمل الشرطي المجتمعي، مشيراً إلى أن الرؤية الاستشرافية تواكب توجهات خطة دبي الحضرية 2040، وتعكس التزام شرطة دبي بالابتكار كأداة لتحقيق التنمية المُستدامة.

وقال العميد الغسيه إن الرؤية تعكس مفهوم استشراف المستقبل في الجانب الأمني والشرطي لرسم الخطط المستقبلية، وتنفيذ المشاريع المستقبلية التي تنسجم مع الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي.