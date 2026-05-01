منى المري: دبي تكتب سرديتها الجديدة بمداد النجاح

جهود

وقالت منى غانم المرّي في تدوينات نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر منصة «إكس»: خلال الأزمة فعّلنا قناة المكتب الإعلامي لحكومة دبي على «واتساب» باللغتين العربية والإنجليزية.

وحققت منصات المكتب الإعلامي أكثر من ربع مليون متابع جديد، وأكثر من 200 مليون مشاهدة، ورصدنا أكثر من 19000 خبر ومادة إعلامية في وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية نقلت مباشرة تصريحات المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وأضافت: بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد، تم تشكيل لجنة للسرد الإعلامي على مستوى حكومة دبي بهدف تسليط الضوء على نجاحات دبي وسرديتها القائمة على المشاريع التنموية والنجاحات الاقتصادية والشراكات العالمية وصناعة المستقبل، من خلال التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص.

وتابعت: اقتصادنا قوي، وخطابنا متوازن وإعلامنا مستمر في تسليط الضوء على نجاحات دبي الاقتصادية مهما حاولت بعض وسائل الإعلام تشويه هذه الصورة.

وقالت: نعمل على صياغة رواية جديدة لدبي خلال هذه الفترة من خلال لجنة السرد الإعلامي، ونتطلع لتعاون جميع الفرق الحكومية وشبه الحكومية والخاصة مع هذه المبادرة النوعية.

وأضافت: الحرب الإعلامية مستمرة، لم تتوقف... ودبي ستبقى مدينة الإنجازات الاقتصادية والازدهار التنموي رغم أي محاولات استهداف إعلامية.

ركائز

وكانت «الشبكة العامة للاتصال الحكومي»، التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عقدت، أول من أمس، جلسة لمناقشة الإدارة الإعلامية النموذجية لتداعيات التطورات الإقليمية الاستثنائية التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة.

أكدت خلالها منى غانم المرّي، أن السردية الإعلامية التي تم اتباعها خلال الفترة الماضية استلهمت النهج الواضح الذي أرسته القيادة الرشيدة في التعامل مع كافة المتغيرات، بأسلوب يتسم بالسرعة في التحرك والشفافية في مشاركة المعلومات، مع الحفاظ على الدقة الكاملة.

وقالت: كان هذا النهج هو سِر النجاح في سد الطريق على مروّجي الشائعات، وتعزيز ثقة المجتمع، وكذلك العالم، في مصداقية سردية دبي الإعلامية في وقت سادت المنطقة حالة من الضبابية وعدم اليقين.

تعاون

وأشادت منى المرّي بالتعاون الكبير الذي وجده المكتب الإعلامي لحكومة دبي من مختلف الجهات المعنية من كافة القطاعات وعلى المستويين المحلي والاتحادي، حيث كان هذا التعاون من أهم العوامل التي أسهمت في إنجاح التنسيق النموذجي والجهد الجماعي في التصدي الإعلامي الفعّال لتداعيات هذه المرحلة، من خلال سردية دبي الإعلامية الواضحة والدقيقة.

وأوضحت أن استراتيجية العمل خلال هذا الظرف قامت على توحيد الجهود والدقة والسرعة في نقل المعلومة، من خلال آلية عمل واضحة، استندت إلى المتابعة اللحظية لمستجدات الأحداث، توازياً مع رصد دقيق وشامل لكل ما يتم نشره إعلامياً وضمن مختلف المنصات، والمبادرة إلى محاصرة الشائعات والأخبار المضللة عبر إبراز الحقائق.

