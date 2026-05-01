396 ألف تفاعل مع «قايلة جوازات دبي»

نظّمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي (إقامة دبي)، حفل تكريم لفرق عمل برنامج قايلة جوازات دبي، بحضور الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، وعبدالله بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، ومساعدي المدير العام، وممثلي الجهات الحكومية والشركاء الداعمين، وذلك تقديراً للجهود التي أسهمت في نجاح البرنامج وتعزيز أثره المجتمعي.

وخلال التكريم، اطّلع الحضور على أبرز مخرجات البرنامج لموسم 2026، والتي عكست نمواً ملحوظاً في مؤشرات الأداء مقارنة بعام 2025، حيث تجاوز إجمالي التفاعل عبر مختلف القنوات 396 ألف تفاعل بنمو +69%، وبلغ إجمالي الوصول الإعلامي أكثر من 57 مليوناً بنسبة نمو +129%، إلى جانب ارتفاع عدد المتابعين الجدد إلى نحو 6 آلاف بنسبة نمو +48%.

وعكس البرنامج حضوراً مجتمعياً متنامياً، بمشاركة أكثر من 28 متحدثاً من إقامة دبي وشركائها من الجهات الحكومية والداعمين، في تأكيد لدوره كمنصة تفاعلية تعزز التكامل المؤسسي وتجمع مختلف مكونات المجتمع ضمن منظومة اتصال متكاملة.

حيث أسهمت مشاركة الجهات الحكومية المتحدثة في تقديم محتوى نوعي عزّز وعي الجمهور بالخدمات الحكومية والمحاور المجتمعية والتنموية المتنوعة، ورسخ البرنامج كمساحة مشتركة لإبراز الأثر الإيجابي للشراكات الحكومية في خدمة المجتمع.

وأكد الفريق محمد أحمد المري أن الشراكة مع الجهات الداعمة لبرنامج «قايلة جوازات دبي» تمثل نموذجاً للعمل المشترك الذي يحقق أثراً حقيقياً في المجتمع، مشيراً إلى أن ما حققه البرنامج من نتائج يعكس تكامل الجهود بين الشركاء والجهات الحكومية المشاركة وفرق العمل المنظمة.

وقال: «يجسّد البرنامج التزام إقامة دبي بتبني مبادرات مبتكرة تعزز التواصل الإيجابي وتُرسّخ بيئة مجتمعية قائمة على التفاعل والثقة، وترسخ الهوية الوطنية والقيم المجتمعية الأصيلة من خلال محتوى هادف يعزز الوعي والحوار البنّاء، فيما تمثل استمرارية مشاركة الجهات الحكومية والداعمين ركيزة أساسية لتوسيع أثر البرنامج وتعزيز قيم العمل الحكومي التكاملي».

وثمّن الفريق محمد أحمد المري الدور النوعي الذي أسهم به مديرو العموم والمسؤولون في دوائر حكومة دبي والشركاء في إثراء البرنامج وتعزيز أثره المجتمعي، معرباً عن شكره وتقديره للرعاة الداعمين والجهات الحكومية المشاركة وفرق العمل المنظمة، ومشيداً بجهودهم المتكاملة التي أسهمت في تنفيذ البرنامج وفق أعلى معايير المهنية والتكامل، بما يعكس كفاءة العمل المؤسسي وروح الفريق الواحد.

ومن جانبه، أكد عبدالله بن دلموك أن برنامج قايلة جوازات دبي يمثل نموذجاً ملهماً للشراكة بين المؤسسات في توظيف الإعلام لخدمة المجتمع، مشيراً إلى أن البرنامج يعزز القيم الوطنية ويرسخ الوعي المجتمعي من خلال محتوى هادف يعكس روح التعاون والتكامل.