635 ألف مستفيد من دروس مساجد دبي خلال الربع الأول من 2026

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن تحقيق حضور نوعي ومتنامٍ لبرامج دروس المساجد خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغ عدد المستفيدين 635 ألف مستفيد، عبر تنظيم ما يقارب 16 ألف درس ديني في حوالي 635 مسجداً على مستوى الإمارة.

وصرّح الدكتور محمد سهل المهيري مدير إدارة الخدمات الدينية في المساجد، بأن هذه المؤشرات تعكس كفاءة النموذج التشغيلي المتكامل للمنظومة التوعوية، والذي يرتكز على تخطيط علمي منهجي، يستجيب لاحتياجات المجتمع بمختلف فئاته، ويضمن تقديم محتوى شرعي رصين، يعالج القضايا المعاصرة، ويعزز القيم الإسلامية السمحة.

وأضاف أن هذه الجهود تتم في إطار تكاملي قائم على التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف الإدارات المختصة في الدائرة، بما يسهم في تقديم تجربة متكاملة ومتميزة لمرتادي المساجد، ويواكب تطلعاتهم، ويعزز من جودة الخدمات الدينية المقدمة، وصولاً إلى تحقيق أفضل مستويات الأثر المجتمعي.

وأكد المهيري أن الدائرة مستمرة في تطوير برامجها النوعية، وتوسيع نطاق الوصول، عبر توظيف كوادر مؤهلة، واعتماد أساليب حديثة في الطرح والتأثير، بما يدعم مستهدفات الدائرة الاستراتيجية، ويعزز استدامة الأثر التوعوي.

وتواصل الدائرة رسالتها التوعوية الرامية إلى بناء مجتمع واعٍ ومتماسك، من خلال تنظيم سلسلة دروس ومحاضرات دينية متخصصة، خلال شهر مايو 2026، وينطلق أول الدروس يوم 4 مايو، بعنوان «الوفاء للوطن»، تأكيداً على أهمية ترسيخ قيم الانتماء والولاء، يليه في 6 مايو درس بعنوان «الغاية من خلق الخلق: عبادة الله وحده»، الذي يرسّخ المفهوم الصحيح لغاية الوجود الإنساني.

وفي 11 مايو، ينظم درس بعنوان «من محاسن الإسلام: موافقة العقل والفطرة»، والذي يسلط الضوء على انسجام الشريعة الإسلامية مع الفطرة السليمة، فيما يتناول درس 13 مايو «سلامة الصدر»، باعتبارها من أعظم القيم الأخلاقية التي تعزز التماسك المجتمعي.

ومع اقتراب موسم العشر من ذي الحجة، تقدم الدروس في 18 مايو موضوع «العشر ذي الحجة: آداب وأحكام»، تليه محاضرة «الأضحية: آداب وأحكام» في 20 مايو، ثم درس «فضل يوم عرفة» في 23 مايو، وصولاً إلى ختام السلسلة يوم 25 مايو، بدرس «مسائل فقهية تتعلق بعيد الأضحى»، بما يهيئ أفراد المجتمع لاستقبال هذه الشعائر بعلمٍ ويقين.