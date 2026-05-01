العمال دعامة أساسية في تحقيق رؤية الإمارات

متابعة: أحمد أبو الفتوح و(وام)

تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي للعمال، الذي يوافق الأول من شهر مايو من كل عام، من خلال باقة من الفعاليات الاحتفالية، التي تنظم اليوم، تحت شعار «أسرة واحدة.. وطن واحد»، تتضمن 18 نشاطاً ومبادرة في 40 موقعاً على مستوى الدولة، وذلك تقديراً لجهود القوى العاملة ودورها المحوري في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارات.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن البرنامج المتجدد للاحتفاء بالمناسبة، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك ضمن مبادرات رفاه وإسعاد العمال ومشاركتهم الفرح في كل المناسبات، والتأكيد على دورهم الرئيس في المسيرة التنموية للدولة.

دعامة أساسية

عبدالرحمن العور

وتوجه معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، بالتهنئة لجميع العاملين في الدولة بهذه المناسبة.

مشيراً إلى أن العمال يمثلون دعامة أساسية وشركاء رئيسين في تحقيق الرؤية الطموحة للدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ويسهمون بشكل فاعل في تعزيز مكانة الإمارات وجهة عالمية مثالية للعيش والعمل والاستثمار.

وأوضح معاليه، أن الاحتفال باليوم العالمي للعمال يعكس القيم الإنسانية والتعاون والتراحم المجتمعي في دولة الإمارات، والتزامها المستمر بتوفير بيئة العمل الإيجابية بما يعزز الإنتاجية وسهولة ممارسة الأعمال.

وأضاف إن النسيج المجتمعي لدولة الإمارات يعكس قصة نجاح إنساني تقوم على التعايش والتكافل بين مختلف الجنسيات والثقافات، حيث يشكّل العمال جزءاً أصيلاً من المجتمع ويسهمون بجهودهم في بناء وتنمية الوطن.

فيما تحرص الدولة على ترسيخ قيم الاحترام وصون الكرامة الإنسانية، بما يعزز شعور الانتماء والاستقرار، ويجعل من يوم العمال مناسبة للتقدير والوفاء لكل من يشارك في مسيرة التنمية بروح الأسرة الواحدة.

وأشار إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص في تطوير المبادرات التي تعزز ثقافة التقدير ورعاية العمال، ودعم الحماية الاجتماعية لهم، بما يسهم في زيادة مرونة وتنافسية سوق العمل وجاذبيته للكوادر الإماراتية والكفاءات العالمية، وضمان بيئة عمل آمنة وجاذبة وفق منظومة حوكمة فعالة تنسجم مع أهداف رؤية الإمارات 2031.

وقال إن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً في توفير الرعاية للعمال، وضمان حقوقهم، وتعزيز رفاهيتهم، لافتاً إلى أن تكريمهم من خلال المبادرات المتنوعة، يحفزهم على المزيد من العطاء والإبداع، ويعزز شعورهم بالرضا والاحترام لدورهم الحيوي.

رؤية القيادة

سعيد الطاير

وتقدم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بتحية تقدير وامتنان إلى كل عامل يسهم بأيدٍ أمينة وقلب مخلص في تعزيز مسيرة الازدهار التي تشهدها دولة الإمارات، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

وقال معاليه: يجسد الاحتفال باليوم العالمي للعمال في دولة الإمارات الاعتراف بدورهم الجوهري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المتكاملة، حيث تحتفي الدولة بهذه المناسبة لتجسد اهتمامها بالعمال، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، باعتبارهم ركيزة أساسية من ركائز التنمية والتقدم.

وإيماناً منا في هيئة كهرباء ومياه دبي بهذه القيم، فإننا ندرك أن كل إنجاز نحققه في مجال إنتاج الطاقة وتحلية المياه، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة، وتوسعة شبكات النقل والتوزيع، هو ثمرة تفاني عمالنا والتزامهم بأعلى معايير الجودة والسلامة.

أحمد بن شعفار

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: يمثل يوم العمال العالمي محطة إنسانية ومهنية متجددة نستحضر فيها بامتنانٍ عطاءَ كل عامل أسهم بجهده وإخلاصه في مسيرة التنمية المتواصلة التي تشهدها دولة الإمارات.

وفي ترجمة رؤية القيادة الرشيدة، لبناء مدينة عالمية تقوم على جودة الحياة، والفرص، والاستدامة، والتميز في الخدمات. فخلف كل مشروع يكتمل، وكل خدمة تستمر، وكل بنية تحتية تنمو، هناك سواعد مخلصة تعمل بإتقان ومسؤولية، وتمنح المدن قدرتها على الحياة والتطور.

وأضاف: نعتز في «إمباور» بعمالنا وفرقنا الفنية والهندسية والتشغيلية، وبكل من يشارك ضمن منظومتنا ومؤسستنا من مقاولين وشركاء وموردين، فهم جزء أصيل من نجاحنا وقدرتنا على توفير خدمات تبريد مناطق موثوقة ومستدامة، تدعم راحة السكان والزوار واستمرارية القطاعات الحيوية في الإمارة.

أبطال العمل

وكرّمت أبوظبي أكثر من 33 عاملاً من العاملين في الخطوط الأمامية من مختلف القطاعات، وذلك خلال حفل توزيع «جوائز أبطال العمل 2026»، تقديراً لجهودهم اليومية ودورهم الحيوي في دعم مسيرة التنمية والنمو، تزامناً مع يوم العمال العالمي.

وقال محسن علي النسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التفتيش والامتثال بوزارة الموارد البشرية والتوطين: يعكس هذا التكريم تقدير دولة الإمارات العميق للقوى العاملة التي تواصل المساهمة في مسيرة التنمية الوطنية بتفانٍ وإخلاص، فالعمال شركاء أساسيون في قصة نجاح دولتنا، ومبادرات مثل جائزة أبطال العمل تؤكد أن مساهماتهم محل تقدير واحترام.

وشهد الحفل تكريم أكثر من 33 عاملاً من أبطال العمل، تم ترشيحهم من قبل مجتمعاتهم العمالية تقديراً لالتزامهم وانضباطهم ومسؤوليتهم المهنية، حيث مثّل المكرّمون جنسيات ومهناً متنوعة، عكست التنوع الثقافي الذي يُشكّل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.

وقدمت جمعية «بيت الخير» في دبي للعمال من أبريل 2025 وحتى أبريل 2026 ما مجموعه 3.8 ملايين وجبة بقيمة إجمالية بلغت 42.8 مليون درهم.

وكانت الجمعية قد توسعت في التزامها بالمسؤولية المجتمعية في السنوات الأخيرة بإدخال العمال المقيمين ضمن الفئات المستهدفة من نشاطها الخيري، تجسيداً لقيم الإمارات في إكرام الضيف وبذل الخير لكل إنسان يستحق العون بدون تمييز.

مسيرة التنمية

وفي لفتة إنسانية تعكس عمق التقدير لدور العمال في مسيرة التنمية، نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي فرع رأس الخيمة مبادرة مجتمعية تحت شعار «نحن ممتنون»، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمال، بمشاركة عدد من الجهات المحلية.

وتضمنت الفعالية حزمة من الأنشطة الإنسانية التي استهدفت إدخال البهجة على نفوس العمال، شملت توزيع هدايا ووجبات غذائية، إلى جانب تقديم فحوص طبية، فضلاً عن تنظيم لقاءات تفاعلية عبر خلالها المشاركون عن امتنانهم للدور الحيوي الذي يضطلع به العمال في مختلف القطاعات.

وأكد راشد محمد الخطيبي الكعبي، مدير مركز الهلال الأحمر في رأس الخيمة، أن الاحتفاء باليوم العالمي للعمال يمثل تقديراً لكل يد ساهمت في البناء، ولكل جهد مخلص كان له أثر في نهضة المجتمعات وتقدمها، مشدداً على أن العمال يشكلون ركيزة أساسية في مسيرة التنمية وشركاء حقيقيين في تحقيق الإنجازات.

وأشار إلى أن هذه المناسبة تعد فرصة لتجديد الالتزام بتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة تضمن كرامة العمال وحقوقهم، وتعزز ثقافة التقدير لكافة المهن، بما يرسخ قيم العدالة والمسؤولية المشتركة، حيث تندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج والأنشطة التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بهدف دعم العمل الإنساني وتعزيز التماسك المجتمعي، وترسيخ ثقافة العطاء والتقدير في المجتمع.

101 % نمو القوى العاملة.. و«الماهرة» 49.9 %

سجل سوق العمل الإماراتي نمواً ملحوظاً من العام 2021 حتى العام 2025، مشكلاً بذلك دعماً مهماً للاقتصاد الإماراتي، حيث بلغ معدل نمو القوى العاملة 101.7%، وسجلت العمالة الماهرة نمواً بلغ 49.9%، وبلغ نمو الشركات نسبة 45.7% خلال 5 سنوات.

ويجسد استقرار سوق العمل في دولة الإمارات فاعلية السياسات الحكومية التي توازن بين حماية حقوق العاملين وتعزيز تنافسية الشركات، حيث تواصل وزارة المورد البشرية والتوطين تطوير التشريعات والأنظمة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وبلغت نسبة العاملين المسجلين في نظام حماية الأجور وفي برنامج التأمين على مستحقات العمل 99% من مجموع العاملين في القطاع الخاص، وذلك حتى نهاية العام 2025. كما بلغت نسبة العاملين المسجلين في نظام «التأمين ضد التعطل عن العمل» مع نهاية العام الماضي 90%، من إجمالي العمالة المستهدفة.

وعلى صعيد برامج التوعية التي تقدم من خلال 17 لغة، استكمل 100% من العمال المستهدفين برامج التوجيه الإلزامية مع نهاية العام الماضي، فيما بلغ عدد المستفيدين من برامج التوعية المتخصصة خلال العام الماضي أكثر من 3 ملايين عامل.