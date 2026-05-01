مشاركة فاعلة في الركض وقيادة الدراجة مع الشرطة

اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي، أمس، فعاليات مبادرة «الركض وقيادة الدراجة الهوائية مع الشرطة»، «Run & Ride With Police»، التي نظمتها في حلبة «دبي أوتودروم» بمنطقة موتور سيتي. شهدت الفعالية الرابعة والأخيرة مشاركة فاعلة من قبل أفراد المجتمع من مختلف الجنسيات، حيث عبر المشاركون عن سعادتهم الغامرة بالمشاركة في الفعالية الرياضية، التي تعكس الحرص على جودة الحياة، وترسيخ أنماط الحياة الصحية في المجتمع.

ونظم مجلس الروح الإيجابية فعاليات مصاحبة لمبادرة «الركض وقيادة الدراجة الهوائية مع الشرطة»، تضمنت محاضرات توعوية للمشاركين في المجالات المرورية والأمنية، إلى جانب مشاركة الدوريات السياحية الفارهة، وتنظيم عروض للكلاب البوليسية، وخيالة شرطة دبي، فضلاً عن عروض موسيقية قدمتها شرطة دبي الموسيقية.

الجدير ذكره أن مبادرة «الركض وقيادة الدراجة الهوائية مع الشرطة» أقيمت كل يوم أربعاء خلال شهر أبريل، من الساعة السابعة وحتى العاشرة مساءً، ضمن بيئة منظمة ،تضمن أعلى معايير السلامة، وتوفر تجربة رياضية متكاملة، تُلائم مختلف المستويات والأعمار.