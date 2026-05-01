شراكة استراتيجية لجودة الخدمات الاجتماعية وتمكين الكوادر في دبي

وقّعت هيئة تنمية المجتمع في دبي مذكرة تفاهم مع الجامعة البريطانية في دبي، بهدف تعزيز التعاون في تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في المهن الاجتماعية، ودعم بناء منظومة مهنية متكاملة ترتقي بجودة الخدمات الاجتماعية، بما يواكب مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 2033».

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن هذه الشراكة تعكس توجهات الهيئة نحو تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للمهن الاجتماعية، ترتكز على الحوكمة والكفاءة والجودة، بما يسهم في تنظيم القطاع وتعزيز تنافسيته ورفع جاهزية كوادره الوطنية وفق أعلى المعايير المهنية والممارسات العالمية.

وأضافت معاليها: «نركز من خلال هذا التعاون على تطوير مسارات مهنية واضحة ومُمكّنة للعاملين في القطاع الاجتماعي، بما يعزز جودة الخدمات ويرتقي بمستوى الحماية والرعاية المجتمعية.

كما نعمل على ترسيخ نموذج متكامل يربط بين التأهيل والتوظيف والاستدامة المهنية، ويعزز التكامل بين الجهات المعنية، بما يدعم بناء رأس مال بشري مؤهل وقادر على الاستجابة لمتغيرات المستقبل، ويحقق أثراً مجتمعياً مستداماً يعزز استقرار المجتمع وجودة الحياة في دبي».

وقال البروفيسور عبدالله الشامسي، مدير الجامعة البريطانية في دبي: «يسعدنا توقيع هذه المذكرة الاستراتيجية مع هيئة تنمية المجتمع، والتي تمثل خطوة نوعية لتعزيز دورنا الأكاديمي في خدمة المجتمع ودعم أولويات التنمية الاجتماعية في إمارة دبي.