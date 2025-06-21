شرطة دبي تحصد جائزتين في «الشارقة للعمل التطوعي» بدورتها الـ 22

في إنجاز جديد، يُضاف إلى سجلها الحافل بالتميز المؤسسي والمجتمعي، حصدت القيادة العامة لشرطة دبي، جائزتين ضمن الدورة الـ 22 من «جائزة الشارقة للعمل التطوعي»، والتي أقيمت فعالياتها في أكاديمية الشارقة للتعليم، بحضور نخبة من القيادات الحكومية، والشخصيات المؤثرة في مجال العمل المجتمعي.

وتسلّم العميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، جائزة «الداعم المتميز للعمل التطوعي»، والتي تحصدها شرطة دبي للعام الثاني على التوالي، إلى جانب تسلّمه جائزة «أفضل مبادرة تطوعية في فئة المؤسسات الحكومية»، عن مبادرة «إنشاء مدارس حماية»، بحضور المقدم عبد الله السويدي مدير مكتب مدارس حماية، والنقيب سعيد الكتبي مدير إدارة العلاقات المجتمعية بالوكالة، والنقيب محمد بن شفيا رئيس قسم البنين بمدارس حماية، ونعيمة السري رئيس قسم التطوع، والسيد باسم جميل.