دفاع مدني دبي يستعين بـ «إماراتك» للتحول إلى الرقمنة و«الذكاء»

أبرمت القيادة العامة للدفاع المدني بدبي مذكرة تفاهم مع شركة «إماراتك» لتطوير مشروع رقمي متكامل يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول البرمجية المتقدمة.

وقع المذكرة كل من اللواء جمال بن عاضد المهيري، نائب القائد العام للدفاع المدني، وثاني عبدالله الزفين، المدير التنفيذي للشركة، وذلك في إطار حرص الجانبين على ترسيخ شراكة استراتيجية تسهم في تعزيز الجاهزية المؤسسية، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التقنيات المتقدمة.

وبموجب المذكرة، سيعمل الجانبان على الابتكار التكنولوجي وتبني أنظمة ذكية لرفع كفاءة العمليات الميدانية والإدارية، واستدامة البيانات لتطوير بنية رقمية تدعم اتخاذ القرار اللحظي بناءً على التحليلات المتقدمة، والتجربة الرقمية من خلال تحويل الخدمات العامة إلى منظومة استباقية وسلسة تماشياً مع توجهات حكومة دبي.

وأكد اللواء المهيري أن هذه الشراكة تأتي لترسيخ الجاهزية المؤسسية وتحسين منظومة السلامة العامة عبر التقنيات المستقبلية، فيما أوضح ثاني الزفين أن «إماراتك» تلتزم بتسخير خبراتها في الذكاء الاصطناعي لدعم كفاءة واستدامة العمليات الأمنية والوقائية في الإمارة.