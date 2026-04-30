مدينة إكسبو دبي تدعم 7 مشاريع ابتكارية بأثر عالمي

أعلنت مؤسسة مدينة إكسبو دبي عن اختيار 7 مشاريع لتلقي الدعم ضمن أحدث دورة من برنامج الابتكار العالمي، من بينها مشروع من المغرب لإنتاج مواد البناء بتقنيات محلية، ومشروع من الهند يحول القش إلى أعلاف، ومشروع مصري يطور مظلات تبريد مصنوعة من مخلفات المحيطات.

واستقطبت الدورة الثامنة من البرنامج أكثر من 1000 طلب مشاركة من 84 دولة، في إطار حلول مبتكرة تتناول تبعات تغير المناخ والارتفاع في درجات الحرارة، واختارت لجنة تحكيم مستقلة ضمت ممثلين عن طيران الإمارات وشركة إنجي «ENGIE» سبعة مشاريع فائزة من خمس دول هي مصر والمغرب وبيرو والهند ونيجيريا، بأثر إيجابي يمتد عبر آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وسيحصل كل مشروع على تمويل يصل إلى 100000 دولار، إضافة إلى الإرشاد والدعم الفني وإتاحة فرص التواصل وبناء العلاقات.

وأعرب يوسف كايرس، المدير التنفيذي لمؤسسة مدينة إكسبو دبي عن سروره بالإعلان عن أحدث دفعة من المبتكرين العالميين الذي يعملون على ترك بصمة إيجابية دائمة على العالم، يمثل الإقبال الكبير الذي شهدناه دليلاً على زخم الأفكار ووفرتها في مجال التصدي للتحديات المناخية.

وقال: نحتفي بهذه الدفعة الجديدة من المبتكرين مع احتفالنا بمرور عقدٍ كامل على إعلان إطلاق أول نسخة من برنامج الابتكار العالمي في عام 2016، والتي شكلت بداية انطلاقتنا تحت مظلة «إكسبو لايف»، ولا تزال روح العمل المشترك والابتكار من أجل دفع عجلة التقدم هي جوهر كل ما نقوم به، ونحن عازمون على مواصلة دعم وتطوير الحلول التي تتصدى لأحد أكثر التحديات إلحاحاً عالمياً.

وتوفر مؤسسة مدينة إكسبو دبي منصة للمؤسسات الاجتماعية ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم لبناء شراكات هادفة، وتبادل الخبرات بشأن حلول الاستدامة المستقبلية. ومع اختيار المشاريع السبعة الجديدة ضمن أحدث دفعات برنامج الابتكار العالمي، يرتفع العدد الإجمالي لرواد الأعمال الحاصلين على الدعم إلى أكثر من 200 رائد أعمال من 97 دولة، هذا إلى جانب النجاح التي حققته المبادرات عالمياً وما أسهمت فيه من إحداث تأثير إيجابي في حياة أكثر من 6 ملايين شخص حول العالم منذ إطلاقها لأول مرة ضمن إكسبو 2020 دبي تحت اسم إكسبو لايف.