تنظيم مزاولة تأجير الدراجات النارية الترفيهية بدبي

نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، عدداً من الحملات الميدانية التفتيشية والتوعوية الشاملة على جميع المنشآت العاملة المزاولة لنشاط تأجير الدراجات النارية الترفيهية في المخيمات بمنطقة العوير.

وذلك في إطار حرصها على تعزيز السلامة العامة وتنظيم مزاولة هذا النشاط. واستهدفت الحملات 58 منشأة موزعة على 48 مخيماً، حيث تم تنفيذ 41 زيارة ميدانية، أسفرت عن تحرير 31 مخالفة.

ومن أبرز التجاوزات المرصودة عدم قيام مكتب التأجير بالتأمين على الدراجة النارية الترفيهية المملوكة له وركابها أو عدم تجديد التأمين، وقيادة أو تأجير دراجات نارية ترفيهية لا تتوفر فيها اشتراطات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة من قِبل الهيئة، وتشغيل دراجات نارية غير مرخصة أو منتهية الترخيص أو لا تحمل لوحة أرقام.

وقال سعيد الرمسي مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات: نهدف من هذه الحملات الدورية، التي تقوم بها الفرق الميدانية التابعة للهيئة، إلى ضمان نشر المعرفة والتأكد من مدى التزام منشآت تأجير الدراجات النارية الترفيهية باللوائح والقوانين.