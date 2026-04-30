شرطة دبي تحتفي باليوم العالمي للملكية الفكرية

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز المعرفة والابتكار والتطوير في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، جلسة حوارية بعنوان «الملكية الفكرية والرياضة» تحت شعار «مستعدون، جاهزون، لنبتكر»، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية.

وشهد انطلاق الجلسة، العميد منصور القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، ونائبه العميد الدكتور محمد الجناحي، بمشاركة نخبة من المتحدثين المتخصصين، وهم العميد الدكتور عبدالعظيم كامكار، مدير مركز تأهيل وتعزيز الجاهزية، وعايدة النوباني، خبير قانوني في إدارة العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد والسياحة، والدكتورة مريم المطروشي، رئيس المجلس الرياضي بشرطة دبي، والمعتز بالله عبدالكريم، من إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.

وأكد العميد منصور القرقاوي، حرص شرطة دبي على الاحتفاء باليوم العالمي للملكية الفكرية، والذي يُقام هذا العام تحت شعار «الملكية الفكرية والرياضة: مستعدون، جاهزون، لنبتكر».

وقال إن هذا اللقاء يعكس التزام شرطة دبي بأن تكون دائماً في طليعة المؤسسات التي تتبنى الابتكار، ليس فقط في المنظومة الأمنية، بل في كافة المجالات التي تعزز جودة الحياة وفي مقدمتها الرياضة، مبيناً أن العلاقة بين الملكية الفكرية والرياضة هي علاقة تكاملية، فالروح الرياضية التي تدفعنا لتحطيم الأرقام القياسية هي ذاتها الروح الابتكارية التي تدفعنا لحماية الأفكار والاختراعات.

وقال: في عالم الرياضة اليوم نجد أن براءات الاختراع في المعدات الرياضية، وحقوق العلامات التجارية للأندية، وحماية التقنيات والبيانات الرياضية، هي المحرك الأساسي لهذا القطاع الضخم. وتطرق العميد الدكتور عبدالعظيم كامكار، في حديثه إلى أهمية الجاهزية المؤسسية في دعم الابتكار المرتبط بالقطاع الرياضي.