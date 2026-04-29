دبي الأقل عالمياً في انقطاع الكهرباء بـ 49 ثانية

أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن أن الهيئة سجلت رقماً قياسياً جديداً في أقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم، حيث بلغ متوسط مدة الانقطاع 0.82 دقيقة فقط لكل مشترك سنوياً «أي نحو 49 ثانية» خلال عام 2025.

وبهذا الإنجاز المهم حطمت الهيئة الرقم القياسي العالمي الذي حققته في عام 2024 البالغ 0.94 دقيقة لكل مشترك سنوياً، بنسبة تحسن سنوية بلغت نحو 13 %.

وأكد معالي سعيد الطاير العمل في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير أفضل بنية تحتية للكهرباء والمياه على مستوى العالم، وتبنى أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي الذي تدمجه بشكل شامل في استراتيجيات الهيئة وعملياتها التشغيلية.

مشيراً معاليه إلى أن الشبكة الذكية تشكل ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة لتقديم خدماتها وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، بما يدعم خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية «D33» التي تسعى إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.

وأوضح معاليه أن الشبكة الذكية، التي تنفذها الهيئة باستثمارات تبلغ 7 مليارات درهم حتى عام 2035، توفر خصائص متطورة تساعد على تعزيز كفاءة نقل وتوزيع الطاقة، والحدّ من الانقطاعات، وتقليل الفاقد، وتحسين إدارة الأحمال الكهربائية، وتعزيز إسعاد المتعاملين وجميع المعنيين.

ومن أبرز هذه البرامج «نظام استعادة الشبكة الذكية الآلي»، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يتيح التحكم والإدارة والمراقبة عن بُعد وعلى مدار الساعة من دون تدخل بشري، من خلال أنظمة مركزية ذكية ومبتكرة تقوم بتحديد موقع العطل وعزله وإعادة الخدمة تلقائياً، بما يسرّع استعادة التيار ويرفع مستويات الاعتمادية.

ونجحت هيئة كهرباء ومياه دبي في خفض متوسط مدة انقطاع الكهرباء لكل مشترك من 6.88 دقائق سنوياً في عام 2012 إلى 0.82 دقيقة فقط في عام 2025، مقارنة بنحو 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي، ما يعكس ريادة الهيئة العالمية في تبني الابتكار لتوفير خدماتها وفق أعلى معايير الاعتمادية.