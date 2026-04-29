3 شهادات «آيزو» لمحاكم دبي في مواصفات دولية

حصلت محاكم دبي على عدد من المواصفات القياسية الدولية «آيزو»، في خطوة تعكس حرصها على اعتماد أفضل المعايير العالمية في الإدارة المؤسسية وتطوير الخدمات القضائية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتقديم خدمات متكاملة وسلسة للمتعاملين، في إطار التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة المؤسسية وجودة وتكامل الخدمات القضائية.

شملت الاعتمادات، التي حصلت عليها المحاكم، ثلاث مواصفات دولية رئيسة، هي: مواصفة إدارة الجودة ISO 9001، ومواصفة إدارة العلاقات والشراكات ISO 44001، ومواصفة إدارة المعرفة ISO 30401.

معايير

وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أنّ حصول المحاكم على هذه الشهادات العالمية يجسّد التزامها بالارتقاء بمنظومة العمل القضائي والإداري وفق أفضل المعايير الدولية، بما يتماشى مع توجُّهات حكومة دبي في تعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق الريادة في تقديم الخدمات الحكومية.

وتدعم مواصفة ISO 9001 تطبيق نظام متكامل لإدارة الجودة، يركز على تحسين العمليات وتطوير الخدمات، مع ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل المؤسسة.

كما توفر منهجية واضحة لتخطيط الأعمال ومتابعة تنفيذها عبر مؤشرات دقيقة، بما يضمن الاستفادة المثلى من الموارد وتحقيق نتائج مستدامة، تعزّز موثوقية الإجراءات داخل بيئة العمل القضائي.

علاقات

وتُوفّر مواصفة إدارة العلاقات والشراكات ISO 44001 إطاراً منظماً لإدارة الشراكات المؤسسية، يسهم في بناء علاقات استراتيجية قائمة على التعاون وتبادل الخبرات، كما تساعد على تطوير آليات فعّالة للتنسيق وتحقيق القيمة المشتركة، بما يعزّز فعالية المبادرات المشتركة ودعم الأهداف الاستراتيجية للمحاكم.

وتتعلق مواصفة إدارة المعرفة ISO 30401 ببناء منظومة فعالة لإدارة المعرفة المؤسسية، بما يسهم في توثيق الخبرات وتبادل المعرفة وتعزيز التعلم المؤسسي ودعم الابتكار وتحسين جودة القرارات، ما يعزز التعاون بين الموظفين ويرفع كفاءة العمل المؤسسي.