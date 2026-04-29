جائزة عالمية لـ«طرق دبي» في مجال الابتكار

فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بجائزة (المنظمة الحكومية المتميزة لعام 2025) من المعهد العالمي للابتكار، وذلك تقديراً لجهودها في مجال نضج منظومة الابتكار وتحقيق أثر مؤسسي مستدام من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية.

ويأتي هذا التتويج تأكيداً لنهج الهيئة في مواءمة الابتكار مع الأولويات الاستراتيجية، بما يحقق قيمة مُضافة مستدامة، ويعزز مكانة دبي في صدارة المدن العالمية في الابتكار الحكومي.

ويعكس الفوز تسارع وتيرة تطوير منظومة الابتكار في الهيئة، وترسيخها كنهج مؤسسي يعزز كفاءة الأداء ويرفع الجاهزية للمستقبل، بما يواكب توجهات دبي نحو الريادة العالمية في الابتكار الحكومي.

وتُعدّ جوائز المعهد العالمي للابتكار من أبرز الجوائز الدولية المتخصصة، حيث تكرّم الجهات، التي تحقق الريادة العالمية في بناء منظومات ابتكارية متكاملة، وتحقق نتائج ملموسة ذات أثر عالٍ ومستدام.

وأشارت منى عبدالرحمن العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، إلى العمل باستمرار على ترسيخ منظومة ابتكار مؤسسية متكاملة ومستدامة تدعم تحقيق المستهدفات الاستراتيجية وتعزز ريادتها في الابتكار الحكومي، مؤكدة مواصلة تطوير نماذج عمل متقدمة تدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، وترفع جاهزية الهيئة للتعامل بكفاءة مع المتغيّرات المتسارعة.

وقالت إن الفوز يجسد نضج منظومة الابتكار في الهيئة، ويعكس قدراتها على تحويل الابتكار إلى نتائج مستدامة من خلال تكامل القدرات المؤسسية مع مخرجات الابتكار، بالإضافة إلى اعتماد نماذج عمل مرنة وتعزيز الشراكات النوعية لتسريع تحويل الأفكار إلى تطبيقات عملية عالية الأثر تسهم في رفع كفاءة منظومة النقل والارتقاء بجودة الحياة.