«إسلامية دبي»: حصاد معرفي نوعي للنساء والفتيات

حققت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي حصاداً معرفياً نوعياً خلال الربع الأول من عام 2026، عبر المراكز المجتمعية التابعة لإدارة البرامج المعرفية الإسلامية متمثلة في كل من مركز المزهر الثقافي الإسلامي، ومركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، ومركز ند الشبا للنساء.

حيث تجاوز إجمالي المخرجات التعليمية 4.900 ساعة تعليمية وأكثر من 2.830 درساً علمياً، إلى جانب تنفيذ 104 حلقات قرآنية، بما يعكس تنامي الأثر المعرفي للبرامج الموجهة للنساء والفتيات، ويؤكد نجاح جهود الدائرة في نشر المعرفة الشرعية بأساليب عصرية تعزز القيم الإسلامية الوسطية وتدعم استقرار الأسرة وتماسك المجتمع.

وأكدت شيخة سلطان المري، مدير إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، أن هذا الحصاد يعكس نجاح توجهات الدائرة في تصميم مبادرات تعليمية متخصصة تلامس احتياجات النساء والفتيات، مشيرةً إلى أن تطوير البرامج جاء نتيجة تواصل مباشر مع المتعاملين والتعرّف إلى احتياجاتهم الفعلية، الأمر الذي أسهم في إطلاق مبادرات تلبي تطلعاتهم وتعزز ثقتهم بالدائرة.