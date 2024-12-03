Al Bayan
مباشرsupplication-downloadملاحقepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

محمد بن راشد: أخي هزاع بن زايد قيادة إماراتية واعية وسجل وطني حافل

undefined's profile picture

البيان


أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي وممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، قيادة إماراتية واعية وسجل وطني حافل.

وقال سموه عبر حسابه في منصة "إكس": "أخي الشيخ هزاع بن زايد قيادة إماراتية واعية …وسجل وطني حافل .. وأحد أبناء زايد البررة .. نبارك له ثقة رئيس الدولة .. ونسأل الله أن يعينه في مهامه الجديدة ممثلا لحاكم أبوظبي في العين .. وأن يديم الخير على مدينة العين وجميع مدن ومناطق البلاد." 