أكاديمية شرطة دبي: مجلس أولياء الأمور يعزز الشراكة الأسرية

أكدت أكاديمية شرطة دبي أن مجلس أولياء الأمور يمثل تجربة رائدة على مستوى الأكاديميات الشرطية، حيث يشكّل منصة فاعلة لتعزيز الشراكة بين الأسرة والمؤسسة الأكاديمية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك القيم والانضباط والجاهزية لخدمة الوطن.

وأوضح العميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، أن المجلس الذي يضم 19 ولي أمر، يؤدي دوراً محورياً في دعم المسيرة الأكاديمية والتدريبية، من خلال تعزيز التكامل بين البيت الإماراتي والبيئة التعليمية.

وأشار إلى أن المجلس يعمل وفق رؤية تقوم على تواصل مجتمعي مستدام، ورسالة ترتكز على تفعيل دور أولياء الأمور كشركاء فاعلين في دعم الطلبة، وترسيخ القيم الوطنية والانتماء الأمني لديه. من جانبه، أكد العميد الدكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، أن المجلس يمثل حلقة وصل حيوية بين الأسرة والأكاديمية، وأسهم في تقديم مبادرات نوعية تجمع بين البعد التربوي والإنساني.

وأضاف أن من أبرز هذه المبادرات «ملامسة قلب الأم»، التي تعكس إدراك الأكاديمية لأهمية البعد الأسري والعاطفي في دعم الطالب خلال مسيرته. وأشار إلى أن المجلس قدم كذلك مقترحات تطويرية مهمة، من بينها إعداد «موسوعة القيم العسكرية وأثرها في البيت الإماراتي»، والتي تهدف إلى توثيق القيم والتقاليد التي تسهم في بناء شخصية الطالب المتزن، وتعزيز التكامل بين التربية الأسرية والانضباط العسكري.