مذكرة تفاهم لتعزيز الأمن الغذائي المستدام في دبي

أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغيّر المناخي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة «سلال»، الرائدة في قطاع المنتجات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية في دولة الإمارات، وذلك بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي المستدام في إمارة دبي.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026، المنعقد في مدينة العين، التي تؤسس لإطار تعاوني متكامل، يهدف لدعم المزارعين المحليين في دبي، بما يسهم في استمرارية الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسيته.

وقال أحمد محمد بن ثاني مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغيّر المناخي: «يمثّل الأمن الغذائي أولوية وطنية، نعمل على ترسيخها اليوم، في إطار منهجية عملنا الاستباقية. وانطلاقاً من هذا الإطار، نحرص على ترجمة هذه الرؤية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع في دبي. وتأتي هذه الشراكة مع مجموعة سلال، لتجسّد هذا التوجه، من خلال تكامل دور الهيئة في رسم الأطر التنظيمية مع خبرات المجموعة في مجالات الزراعة والتكنولوجيا الغذائية، بما يفتح آفاقاً أوسع لتعزيز مكانة دبي ضمن منظومة غذائية أكثر مرونة واستدامة».

وقال ظافر القاسمي الرئيس التنفيذي لمجموعة «سلال»: «نركّز في سلال على تحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى تطبيقات عملية، عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الزراعية والغذائية. ومن خلال تعاوننا مع هيئة دبي للبيئة والتغيّر المناخي، نعزّز قدرتنا على دعم المزارعين في كامل سلسلة القيمة الزراعية. وبالاعتماد على قدراتنا في مجالات التوريد والخدمات اللوجستية والتوزيع، نوفّر مسارات أكثر كفاءة واستدامة لوصول المنتجات المحلية إلى المستهلكين، بما يسهم في تعزيز منظومة غذائية أكثر كفاءة ومرونة في دولة الإمارات». ويسهم هذا التعاون في تعزيز الإنتاج الغذائي المستدام في دبي، من خلال توظيف التقنيات الحديثة.