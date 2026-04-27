«دبي الطبية» تطلق مشروعين جديدين تعزيزاً للاستثمار الصحي

وضعت سلطة مدينة دبي الطبية، حجر الأساس لاثنين من أبرز مشاريعها التطويرية، «بيكسل دي إتش سي سي» و«ابن سينا+» بما يعكس تقدماً مهماً في تنفيذ خطة تطوير المرحلة الأولى من مدينة دبي الطبية البالغة قيمتها 1.3 مليار درهم.

خطوة محورية

وبهذه المناسبة، قال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لسلطة المدينة: «يمثل وضع حجر الأساس لهذين المشروعين خطوة محورية في تنفيذ خطتنا التطويرية. ومن خلال توفير مرافق تدمج الاستدامة مع أرقى معايير التصميم العالمية، نواصل تطوير المنظومة المتكاملة في مدينة دبي الطبية واستقطاب الاستثمارات، ولا سيما الاستثمار الأجنبي المباشر.

ويضمن ذلك تعزيز مساهمتنا في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وترسيخ مكانة مدينة دبي الطبية كوجهة عالمية للرعاية والرفاهية الصحية».

حضر حفل وضع حجر الأساس إلى جانب الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية، الدكتور خليل شريف، المدير الشريك لشركة «إنترناشيونال فاونديشن جروب»؛ ورولا الهاشم تريان، الرئيس التنفيذي لمكتب التصميم والهندسة المعمارية (DAR).

وجيمس آبوت، مدير المجموعة في شركة «بي آند تي أركيتكتس آند إنجنييرز ليمتد»؛ وعدد من كبار المسؤولين في سلطة مدينة دبي الطبية والجهات المعنية.

مبنى بلاتيني ومجمع متخصص

ويندرج المشروعان في إطار جهود ترسيخ مكانة «المدينة الطبية» كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية في القطاع الصحي، بما يدعم النمو المستمر لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة.

ويُعد «بيكسل دي إتش سي سي» أول مبنى مكتبي في مدينة دبي الطبية حاصل على التصنيف البلاتيني- الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، وهو من تصميم شركة «بي آند تي أركيتكتس آند إنجنييرز ليمتد».

ويشمل مساحة 13,000 متر مربع موزعة على تسعة طوابق، ويوفر مجموعة من الوحدات المكتبية التي تواكب مختلف احتياجات الشركات، ومساحات تجارية في الطابق الأرضي.

أما مشروع «ابن سينا+» فهو مجمّع طبي مصمم خصيصاً، بإشراف مكتب التصميم والهندسة المعمارية (DAR) في دبي. ويمتد على مساحة 5,800 متر مربع عبر خمسة طوابق، ويوفر مساحات مرنة لتلبية احتياجات غُرف العمليات الجراحية والمختبرات والعيادات الخارجية ومختلف الوحدات الطبية وغيرها. ويُعد IBN SINA+ «ابن سينا+» امتداداً لمجمع ابن سينا الحالي في «المدينة».

وبالتوازي مع هذه المشاريع، تعمل سلطة المدينة على تطوير بنية تحتية داعمة تراعي معايير الوصول الشامل للجميع، وتلبية احتياجات مجتمع مدينة دبي الطبية المتنامي. ومن المقرر استكمال المشروعين بحلول نوفمبر 2027.