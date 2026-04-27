مؤشرات أمنية ريادية لمركز شرطة بر دبي

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن مركز شرطة بر دبي يمثل نموذجاً متقدماً في العمل الشرطي، مشيراً إلى أن نطاق اختصاصه يُعد الأكبر على مستوى الإمارة بنسبة تبلغ 21 %، الأمر الذي يسهم في تعزز دوره في ترسيخ الأمن والأمان لأهم المعالم والمشاريع الاقتصادية والسياحية الحيوية، ما يضاعف من حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه.

وأوضح معاليه أن مركز شرطة بر دبي يُعد من أقدم المراكز وأكثرها تطوراً، إذ شكل منذ تأسيسه في عام 1974 نقطة انطلاق للعديد من المبادرات الأمنية والمجتمعية التي أسهمت في تعزيز الأمن والأمان، وترسيخ جودة الحياة وإسعاد المتعاملين.

جاء ذلك خلال اطلاع معاليه على سير العمل في المركز، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء عيد محمد ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، ونائبه العميد راشد صالح الشحي، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خليفة العوضي، مدير مركز شرطة بر دبي، والعميد أحمد محمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم علي العور، نائب مدير مركز شرطة بر دبي، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

واطّلع معاليه على جاهزية الفرق ومستوى الأداء، والمؤشرات الاستراتيجية والنتائج المحققة في مختلف المجالات، حيث حقق المركز نسبة 100 % في مؤشر وجود الضابط المناوب بمواقع البلاغات، فيما سجل زمناً قياسياً في مؤشر الاستجابة للحالات الطارئة، بلغ 2.39 دقيقة خلال العام الماضي، مقارنة بـ2.72 دقيقة في 2024، ما يعكس كفاءة وجاهزية الدوريات الأمنية.

كما أظهرت النتائج ارتفاع نسبة التغطية الأمنية إلى 95.8 % العام الماضي مقارنة بـ92.5 % في العام 2024، إلى جانب تحقيق نسبة 100 % في تحفيز الموظفين، و97 % في سعادة المتعاملين.

وسجّل المركز انخفاضاً في معدل وفيات حوادث الطرق إلى 1.17 العام الماضي، مقارنة بـ2.5 لعام 2024، وذلك لكل 100 ألف من السكان، كما حافظ على نسبة صفر في القضايا المرورية المجهولة ضمن الفترة الزمنية المحددة. ويشرف مركز شرطة بر دبي على نطاق جغرافي واسع يضم 20 منطقة اختصاص بمساحة تصل إلى 280 كم²، ويخدم أكثر من مليون و800 ألف نسمة.