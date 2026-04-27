الكشف عن سيارة دوريات فاخرة في دبي

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع شركة «بيرفورمانس بلس موتورز» عن ضم سيارة «فويا فري» (VOYAH FREE)، الكهربائية الفاخرة ذات المدى الممتد، التي تعمل أساساً بالطاقة الكهربائية وتعتمد على محركين كهربائيين، ومزودة بمولد يعمل على إعادة شحن البطارية لمواصلة القيادة لمسافة أطول بدون توقف، وهي من التقنيات الحديثة المعروفة باسم (EREV).

ودشن اللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، دوريتين من «فويا فري»، في مقر الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، بحضور نائبه العميد نبيل محمد الرضا، والمقدم أنور صالح النمر، مدير إدارة مركبات شرطة دبي، والمقدم عبدالله طارش، مدير إدارة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ومحمد الزواوي، المدير العام لشركة بيرفورمانس بلس موتورز.

واطلع اللواء الفلاسي على مواصفات السيارة التي تقدم مفهوماً متقدماً للتنقل الكهربائي، إلى جانب نظام تشغيلي مزدوج الطاقة يسهم في تقليل الانبعاثات مع الحفاظ على الأداء والمدى المطلوبين لمهام الشرطة اليومية.

وتُعد سيارة «فويا فري» من أبرز سيارات الدفع الكلي الكهربائية الفاخرة التي تجمع بين التكنولوجيا الذكية والراحة الفائقة والأداء الاستثنائي.