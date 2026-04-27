«إقامة دبي» تسجّل 671 مصنفاً وملكية فكرية خلال 10 سنوات

أكدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي (إقامة دبي)، بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، أن حماية المعرفة وتمكين الابتكار يشكلان ركيزة أساسية في مسيرتها نحو تطوير العمل الحكومي وتعزيز جاهزية المستقبل، في نهج مؤسسي يترجم توجهات دبي في ترسيخ الابتكار كأداة لصناعة الأثر والتنمية المستدامة.

ويأتي هذا الاحتفاء في ظل سجل نوعي من الإنجازات، من أبرزها تسجيل 671 مصنفاً وملكية فكرية خلال 10 سنوات، في إنجاز يعكس نضج منظومة الابتكار في إقامة دبي، وقدرتها على تحويل المعرفة إلى قيمة مؤسسية داعمة للريادة الحكومية.

وطورت إقامة دبي منظومة متكاملة تدعم هذا التوجه، شملت سياسة متخصصة للملكية الفكرية، ومنظومة لإدارة المصنفات الفكرية، ومبادرات داعمة لتسجيل الابتكارات وحماية مخرجات المعرفة، إلى جانب شراكات استراتيجية عززت من تكامل الجهود في هذا المجال، بما يدعم تنافسية المؤسسة، ويعكس نضج منظومتها الابتكارية.

كما يجسد هذا المسار التزام إقامة دبي بدعم المؤشرات الوطنية المرتبطة بالابتكار والملكية الفكرية، والإسهام في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في الاقتصاد المعرفي، من خلال ممارسات مؤسسية تجعل الابتكار جزءاً من نموذج العمل الحكومي وليس مجرد مبادرات منفصلة.