شرطة دبي تعزز الأمن السياحي بتوعية 853 موظفاً

أكد المقدم محمد عبدالرحمن، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن الإدارة استطاعت خلال الربع الأول من هذا العام تعزيز نشر التوعية الأمنية في قطاع الأمن السياحي بين 853 موظفاً يعملون في المنشآت الفندقية وشركات النقل والسياحة.

وأوضح أن جهود التوعية الأمنية السياحية شملت 15 ورشة توعوية، قدمها خبراء ومختصون في شرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص والجهات المستفيدة، مؤكداً أن نهج الورش التوعوية مستمر في إطار الحرص الدائم على جعل إمارة دبي من الوجهات العالمية في المجال السياحي، وفي إطار دعم التوجهات الاستراتيجية «مدينة آمنة»، و«إسعاد المجتمع».

ولفت المقدم محمد عبدالرحمن إلى أن الشرطة السياحية تؤدي دوراً مهماً في نشر الوعي في مختلف المناطق السياحية على مستوى إمارة دبي، إلى جانب دورها في المجال الأمني، مبيناً أن الورش التوعوية شملت التعريف بتطبيق شرطة دبي الذكي، وخدمة الشرطة السياحية، وخدمة «e-Crime»، ومراكز الشرطة الذكية، والتعريف بخدمة «المفقودات والمعثورات»، وخدمة «عين الشرطة»، وهي خدمة تفاعلية تمكن الجمهور عبر تطبيق شرطة دبي الذكي من التواصل مع الشرطة للإبلاغ عن أي تجاوزات غير قانونية.