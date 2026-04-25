تعاون معرفي وتدريبي بين «شرطة دبي» و«محمد بن راشد للمعرفة»

استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، في نادي ضباط شرطة دبي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في المجال المعرفي والتدريبي.

وحضر اللقاء العميد علي المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعميد الدكتور خبير حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل، وعدد من الضباط وموظفي الجانبين.

أفضل الممارسات

ورحب معالي الفريق المري بجمال بن حويرب، والوفد المرافق له، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كافة جسور التواصل لتبادل المعارف والخبرات، وأفضل الممارسات في مختلف المجالات مع كافة الجهات المحلية، مُثنياً على الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في المجال المعرفي والتدريبي.

وبحث اللقاء القيمة المُضافة والنوعية التي يقدمها مشروع «أكاديمية مهارات المستقبل» بمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، للموظفين وجيل الشباب، حيث يهدف المشروع إلى سد الفجوة الرقمية وتمكين أبناء منطقة الدول العربية من اكتساب مهارات المستقبل التي تؤهلهم لسوق العمل المتغير في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، عبر توفير خبرات عالمية وتجارب تعليمية مخصصة، ضمن مشروع معرفي عالمي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وشهد اللقاء استعراض «برنامج دبي الدولي للكتابة»، الهادف إلى إثراء المشهد الأدبي والفكري في دولة الإمارات عبر تمكين وتأهيل جيل من الكُتاب والمبدعين في إنتاج أعمال أدبية ومعرفية.

منصة رقمية

كما تطرق اللقاء إلى النتائج التي حققتها كل من«قمة المعرفة»، و«ملتقى شباب المعرفة»، إضافة إلى الاطلاع على دور «مركز المعرفة الرقمي»، الذي يُعد أكبر منصة عربية رقمية مفتوحة تهدف إلى إثراء المحتوى العربي الرقمي، وتوفير مصادر ومحتوى معرفي متنوع وشامل يخدم مختلف فئات المجتمع من «كتب، دراسات، مقالات، مخطوطات مواد مرئية ومسموعة»، تعزيزاً لنشر المعرفة العربية عالمياً، ومبادرة «حوارات المعرفة» التي تستضيف نخبة من المفكرين والخبراء وصنّاع القرار لمناقشة التحديات التنموية والمعرفية من خلال جلسات نقاشية تفاعلية.