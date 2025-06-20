فضيلة المعيني رئيساً لمجلس إدارة صندوق تكافل «جمعية الصحفيين»

أعلن مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحفيين، خلال اجتماعه الأول الذي عُقد في مقر الجمعية بدبي بمنطقة المحيصنة 2، عن تشكيل مجلس إدارته الجديد لمدة ثلاث سنوات، حيث تم اختيار فضيلة المعيني رئيساً للمجلس، وكلثم المندوس نائباً للرئيس، ويعقوب العوضي أميناً للصندوق، وراية المزروعي أميناً للسر، إلى جانب هند النعيمي عضواً في مجلس الإدارة.

وجاء انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق، عقب انتهاء الجمعية العمومية العادية وانتخاب مجلس إدارة جديد.

ورحبت فضيلة المعيني، في مستهل الاجتماع، بأعضاء المجلس الجدد، معربة عن شكرها وتقديرها لأعضاء المجلس السابقين على ما بذلوه من جهود في الدورة الماضية.