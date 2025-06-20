شرطة دبي تستشرف مستقبل استدامة الشعور بالأمن

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلةً بمركز شرطة البرشاء، وبالتعاون مع مركز استشراف المستقبل، جلسة حوارية بعنوان «استشراف مستقبل استدامة الشعور بالأمن»، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور مُديري مراكز الشرطة وعدد من الضباط والشركاء.

ورحب العميد ماجد السويدي، مدير مركز شرطة البرشاء، رئيس محور الشعور بالأمان في القيادة العامة لشرطة دبي، بالحضور، مؤكداً أهمية الجلسة الحوارية في استشراف مستقبل العمل الأمني عبر ابتكار حلول للتحديات، وتطوير تقنيات جديدة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، مُشيراً إلى ضرورة تحقيق الاستباقية في مواجهة التحديات المُستقبلية عبر مبادرات مُستدامة.

ومن جانبه، قال العميد راشد محمد صالح الشحي، مدير مركز شرطة المرقبات، نائب رئيس محور الشعور بالأمان في شرطة دبي، إن الجلسة الحوارية تعتبر منصة للتفكير المُشترك لمشاركة الرؤى والتجارب والخبرات بين نخبة من أصحاب الفكر والممارسة، وهي خطوة نحو صياغة حلول مُبتكرة تتماشى مع تطلعاتنا المستقبلية، وتسهم في رفع جاهزية المجتمع والمؤسسات للتعامل مع مختلف التحديات.

من جهته، أكد العقيد الدكتور حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل، أن الجلسة الحوارية تعتبر ترجمة حقيقية لتوجهات القيادة العامة لشرطة دبي، في نشر ثقافة الفكر الاستشرافي لتوليد أفكار استشرافية وإبداعية لتطوير العمل الأمني في شرطة دبي.